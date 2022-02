Irán.- Irán asegura tras reunirse con la UE que las negociaciones nucleares se retomarán antes de final de noviembre

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



Irán ha asegurado que las negociaciones nucleares en Viena se retomarán en el plazo de un mes, antes de finales de noviembre, después de la reunión que ha mantenido este miércoles en Bruselas el negociador jefe iraní, Bagheri Kani, con el número 'dos' del Servicio de Acción Exterior, Enrique Mora.



"Hemos acordado empezar las negociaciones antes de finales de noviembre. La fecha exacta se anunciará en el curso de la semana que viene", ha señalado Kani en un mensaje en redes sociales tras el encuentro.



La cita de este miércoles en Bruselas tenía como objetivo generar confianza en Teherán sobre el proceso diplomático facilitado por la UE. Fuentes europeas aseguraron que se trataba de que la nueva administración iraní conociera todos los detalles y repasara los avances logrados hasta ahora. La UE quiere que se reanude el diálogo que tiene lugar en la capital austriaca para cerrar un trato por el que Estados Unidos regrese al pacto nuclear e Irán a su total cumplimiento.



"He tenido un diálogo serio y constructivo con Enrique Mora sobre los elementos esenciales para tener unas negociaciones exitosas", ha informado Kani sobre la sustancia de la reunión. Por parte de la UE, un portavoz ha rechazado hacer comentarios y se ha limitado a indicar que el bloque por el momento no tiene nuevos encuentros que anunciar.



La reunión entre Kani y Mora se enmarca en los esfuerzos del bloque europeo por salvar el acuerdo nuclear y revitalizar las conversaciones de Viena, un proceso que tuvo que pararse en junio tras varias rondas de diálogo por las elecciones iraníes, que dieron un nuevo Gobierno liderado por el ultraconservador Ebrahim Raisi.



Por su parte, Teherán viene mandado mensajes encontrados sobre su compromiso con las negociaciones. Aunque ha mostrado su disposición a sentarse en la mesa, en todo momento ha subrayado que no cederá a la presión y que primero Washington debe retirar "sanciones ilegales y crueles".



Irán se ha desvinculado progresivamente de los compromisos recogidos en el pacto de 2015 bajo la premisa de que Estados Unidos también ha incumplido su parte. La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha acreditado niveles preocupantes de enriquecimiento de uranio.