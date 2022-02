Irán.- EEUU dice que "se reserva todas las opciones" frente al programa nuclear de Irán pero apuesta por la diplomacia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha subrayado este martes que Washington "se reserva todas las opciones" para hacer frente al programa nuclear de Irán, si bien ha hecho hincapié en la necesidad de retomar las negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear de 2015.



"Mandaremos mensajes claros a los iraníes, como hemos hecho durante los últimos meses, de que la ventana (de oportunidad) no es ilimitada y de que necesitamos ver una vuelta a la diplomacia y a los progresos en la mesa diplomática", ha manifestado, antes de incidir en que el país "se reserva todas las opciones".



"Más allá de eso, no voy a hacer más comentarios, porque aún creo que hay una oportunidad de resolver esto de forma diplomática", ha resaltado, antes de agregar que "la mayor prioridad" de Washington es "volver a la mesa de negociaciones" con Irán para lograr la vuelta al acuerdo nuclear, abandonado en 2015 de forma unilateral por el país norteamericano.



Así, ha apuntado que "no hay una fecha" para una posible decisión sobre el carpetazo a la vía diplomática y ha añadido que el presidente estadounidense, Joe Biden, "quiere tener la oportunidad de coordinarse de cerca con los socios europeos, particularmente el E3 --Francia, Reino Unido y Alemania--, que son parte de las conversaciones, para tener un frente unido tras cuatro años de división sobre la política en Irán durante la última Administración".



"Obviamente, supervisamos de cerca los progresos en el programa nuclear iraní. Estamos alarmados y preocupados por los pasos que han dado desde que abandonaron el acuerdo nuclear", ha argüido Sullivan en rueda de prensa, en la que ha reconocido que el acuerdo de 2015 "incluía limitaciones significativas y sustanciales" a Teherán.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se han celebrado durante meses en la capital de Austria, Viena, si bien quedaron suspendidas poco antes de que el ultraconservador Ebrahim Raisi jurara el cargo como nuevo presidente.