IICA destaca la necesidad de aumentar la producción de alimentos y cuidar el ambiente

San José, 27 oct (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) destacó este miércoles la necesidad de que la búsqueda de una mayor producción de alimentos y el cuidado del ambiente sean acciones complementarias.

Durante un Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio Climático en el Sector Agropecuario, organizado por el IICA, ministros y representantes de la región coincidieron en la necesidad de que exista una más activa participación del sector agrícola en la agenda climática y en que los productores sean protagonistas de las transformaciones que impone la sostenibilidad.

"El sector agropecuario tiene que asumir responsabilidades y acciones sin desistir de las otras metas también muy relevantes. La adaptación y mitigación son dos lados de la misma moneda y, aunque la adaptación es sin duda la prioridad para el sector, mitigar implica a su vez limitar los impactos y por lo tanto la necesidad de adaptarnos más y mejor a lo que ya está ocurriendo", dijo el director general del IICA, Manuel Otero.

Según las autoridades, los productores agrícolas se han visto afectados por la pandemia y también por incendios forestales, sequías y condiciones climatológicas que cada vez son más impredecibles en la región.

"Es fundamental enviar el mensaje de que comprendemos la necesidad de actuar en forma colectiva y colaborativa para construir resiliencia, respetando tanto a los pequeños productores como a las grandes empresas agrícolas (...) Los líderes de la agricultura en nuestro hemisferio nunca estuvimos tan atentos a la relación entre agricultura, comercio, cambio climático y sostenibilidad", afirmó el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Augusto Valderrama, hizo énfasis en la necesidad de cambiar las formas de producción para disminuir la emisión de carbono, pero advirtió que el proceso de transición debe ser justo.

"Los que más responsabilidad tienen deben aportar más y apoyar a los países en desarrollo, donde las consecuencias del cambio climático son desastrosas, ya que han generado un aumento de la pobreza y la desigualdad. Estamos dispuestos a colaborar siempre y cuando se nos den recursos, de manera que nuestros agricultores no se vean en la necesidad de destruir los bosques, que son captadores de carbono", agregó Valderrama.

El evento fue realizado de forma previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), que se realizará a partir de la semana próxima en Glasgow, Escocia.

Para el IICA, la COP26 será un evento importante para el mundo y para las Américas en particular, por la urgencia de alcanzar los objetivos globales en el combate al cambio climático y para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada por una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.