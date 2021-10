Hui de Evergrande ha recibido US$7.000M en dividendos desde 2009

(Bloomberg) -- Cuando Hui Ka Yan recorría el mundo en jet privado, derrochando dinero en mansiones y joyas, su estilo de vida extravagante apenas se destacó entre el creciente grupo de multimillonarios del país.

Ahora, el imperio inmobiliario del fundador de China Evergrande Group se tambalea al borde del default, y su fortuna personal está en la mira del Gobierno chino.

Mientras Evergrande lucha por cumplir con sus obligaciones con los acreedores, proveedores y propietarios de viviendas, las autoridades de Pekín instan a Hui a aliviar la crisis con su propia fortuna. La directriz se produjo después de que Evergrande incumpliera la fecha límite inicial del 23 de septiembre para el pago de intereses de uno de sus bonos en dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

Eso llama la atención sobre una pregunta difícil de responder: ¿cuánto dinero tiene Hui? La suma, aunque probablemente sea una pequeña fracción de los más de US$300.000 millones en pasivos de Evergrande, puede ayudar a determinar la gravedad de una crisis que ha afectado al mercado crediticio de China y socavado la confianza en un sector inmobiliario que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción económica del país.

El índice de multimillonarios de Bloomberg estima la fortuna de Hui en US$7.600 millones, por debajo de los US$42.000 millones que tenía en su punto máximo en 2017. Si bien el valor de su participación en Evergrande ha caído más del 80% este año, Hui ha recibido más de US$7.000 millones en dividendos desde que la compañía comenzó a cotizar en 2009, la mayor cantidad entre 82 magnates chinos rastreados por Bloomberg.

La cuestión de la riqueza personal de Hui puede ahora influir en si su empresa tiene la capacidad de seguir pagando deudas a corto plazo. No sería el primer magnate inmobiliario chino en proporcionar a su empresa la financiación que tanto necesita.

Si bien Evergrande pagó un cupón de US$83,5 millones a los tenedores de bonos internacionales la semana pasada antes del vencimiento de un período de gracia, la compañía tiene dificultades para recaudar fondos a través de la venta de activos, instituciones financieras o amigos adinerados. Anteriormente este mes, una presentación reveló que Hui puso 500 millones de acciones de Evergrande, casi el 5% de su participación en el promotor inmobiliario, en una entidad que no es ni un banco ni una firma financiera.

Hui acumuló muchos de sus activos a través de compañías de Evergrande o compañías fantasma en el extranjero, una táctica común de los ricos del mundo para proteger legalmente los activos de los acreedores, las autoridades fiscales y el escrutinio público. Fue uno de los magnates asiáticos que apareció en los papeles de Panamá en 2016.

Hui no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a través de Evergrande.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Estatal de Divisas dijeron a los promotores en una reunión en Pekín el martes que deben realizar los pagos a tiempo si es posible, según personas familiarizadas con el asunto, aumentando aún más la presión sobre las empresas.

El fundador de Evergrande enfrenta un mayor escrutinio por parte de Pekín mientras el presidente chino, Xi Jinping, intenta cambiar al país y llevarlo hacia el objetivo de la “prosperidad común”. El enfoque en la extravagancia multimillonaria soporta una mayor presencia del partido en la China corporativa, dijo Alex Payette, director ejecutivo de la consultora Cercius Group, con sede en Montreal.

“Creo que Evergrande puede salir de las profundidades más oscuras gracias al esfuerzo de nuestra gerencia y empleados”, escribió Hui en una carta a los empelados. “Mantendremos nuestro espíritu contra todas las dificultades, haciendo nuestro mejor esfuerzo para cumplir con nuestras responsabilidades sociales”.

