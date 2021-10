HBO: las 10 series preferidas en España

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. HBO no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 series con mayor número de visualizaciones en España.

1. Secretos de un matrimonio

Una crónica de los muchos años de amor y confusión que unen a una pareja estadounidense contemporánea, siguiendo su relación a medida que avanza a través de una serie de etapas sucesivas: matrimonio, infidelidad, divorcio y asociaciones posteriores.

2. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

3. Britannia

Relata el intento del ejército imperial romano de conquistar las salvajes tierras británicas dominadas por clanes y druidas. Es el año 43 a.C. y Kerra (Reilly), la hija del rey de los Cantii, se ve forzada a dejar a un lado sus diferencias con su archi enemiga, la reina Antedia (Wanamaker) para combatir juntas a los invasores. Los romanos, liderados por el General Aulus Plautius (Morrisey), llegan con la determinación de triunfar donde Julio César fracasó y conquistar esta tierra mítica en los límites del Imperio Romano. Aulus es un líder fuerte, pero esconde un oscuro secreto que amenaza su misión. Mientras las tribus y los druidas se unen para combatir a los romanos, Kerra se enfrenta al mayor reto de su vida como líder de la resistencia.

4. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

5. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

6. The Flash

Después de que un acelerador de partículas cause una extraña tormenta, al investigador científico de la policía, Barry Allen, le cae un rayo y entra en coma. Meses después despierta con el poder de moverse a súper velocidad permitiéndole ser el ángel de la guardia de Central City. Aunque al principio se siente entusiasmado con sus nuevos poderes, Barry descubre que no es el único “meta-humano” que se originó tras la explosión del acelerador – y no todo el mundo está usando sus nuevos poderes para el bien. Los compañeros del laboratorio STAR dedican su vida a ayudar a Barry a proteger a los inocentes. Por ahora, solo algunos amigos cercanos saben que Barry es, literalmente, el hombre más rápido del mundo, pero no pasará mucho hasta que el mundo conozca que ahora Barry Allen es … Flash.

7. Mare of Easttown

Una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania investiga un asesinato local mientras trata de evitar que su vida se desmorone.

8. El cuento de la criada

Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades. Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo.

9. Prodigal Son

Malcom Bright es un psicólogo criminal muy inteligente pero con graves traumas. Malcom es muy bueno en su trabajo ya que entiende cómo piensan los asesinos, pues su padre lo es y, gracias a sus dotes, se une a la NYPD (policía de Nueva York) para resolver escabrosos crímenes.El psicólogo criminal es contactado por su padre desde la cárcel y, sumado a esto, tiene que soportar las manipulaciones de su madre y la normalidad de su hermana.

10. Los hombres de Paco

La serie sigue el día a día de la familia del inspector Paco Miranda, que es trasladado a la comisaría de San Antonio (ficticio barrio conflictivo de Madrid) junto a los subinspectores y amigos Mariano y Lucas. Paco empieza a trabajar en la comisaria del barrio en la cual su suegro, Don Lorenzo, es el comisario.

