Fútbol/Primera.- Previa del Levante - Atlético de Madrid

Simeone acude al tridente para recuperar sensaciones en Valencia



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, planea alinear a su poderoso tridente ofensivo formado por Luis Suárez, Antoine Griezmann y Joao Félix en el Ciudad de Valencia, donde este jueves (21.30 horas) tratará de recuperar sensaciones frente al Levante en la jornada 11 de LaLiga Santander.



El club rojiblanco viene de dos complicados duelos en casa frente al Liverpool (2-3), que triunfó en la Liga de Campeones, y la Real Sociedad (2-2), que no conquistó el Wanda Metropolitano por la fe de Suárez, ya que ganaba por dos goles en la segunda parte y se tuvo que conformar con el empate.



Sin embargo, el doblete del delantero uruguayo no impidió que el Atlético cayera a la cuarta plaza de la clasificación, aunque a solo tres puntos de la propia Real Sociedad, que tiene un partido más y visita al Celta en Balaídos.



Algo atascado esta temporada en su estadio, el Atlético sí ha triunfado en sus viaje a Vigo, Cornellá y Getafe, y su único accidente se produjo en Vitoria. Intentará reafirmarse como un visitante peligroso a pesar de que el 'Cholo' sufre varias bajas importantes en todas las líneas.



Thomas Lemar en ataque, Marcos Llorente y Geoffrey Kondogbia en el centro del campo y Stefan Savic en defensa se lo perderán por distintos problemas físicos. La baja del atacante francés abre la puerta a la titularidad del mencionado tridente, mientras que el mexicano Héctor Herrera se postula como acompañante de Koke en la sala de máquinas.



EL LEVANTE AÚN NO HA GANADO



Si Luis Suárez es el máximo anotador del Atlético con seis tantos, el principal estilete del Levante es José Luis Morales. El 'Comandante' ya ha cantado cuatro goles en la competición y forma un ataque experimentado con Roberto Soldado, otro delantero curtido en mil batallas a su 36 años.



Pese a toda esa experiencia, el Levante no arranca esta temporada y sigue con su casillero de victorias a cero después de diez jornadas. Sus cinco puntos nacen de otros tantos empates y estos malos resultados ya se llevaron por delante a Paco López, aunque Javier Pereira no ha logrado mejorar al equipo por el momento y suma un punto en dos partidos.



Penúltimo clasificado solo por delante del Getafe, el equipo granota viene de encajar cinco goles en Sevilla y las noticias no son mejores desde la enfermería, ya que José Campaña, Shkodran Mustafi, Sergio Postigo, Roger Martí y Gonzalo Melero no estarán disponibles por distintas lesiones.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



LEVANTE: Aitor; Miramón, Vezo, Rober, Clerc; Radoja, Bardhi, Pablo Martínez; De Frutos, Morales y Soldado.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Herrera; Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.30/Movistar LaLiga.