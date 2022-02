Fútbol.- El Manchester City se despide de la Copa en los penaltis

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Manchester City cayó eliminado este miércoles en los octavos de final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, después de perder en la tanda de penaltis con el West Ham (5-3) tras un fallo de Phil Foden, mientras que el Liverpool sí logró el billete a la siguiente ronda al imponerse (0-2) como visitante al Preston North End.



En el London Stadium, el equipo de Pep Guardiola -campeón de las cuatro últimas ediciones- dijo adiós al torneo del 'K.O' después de un partido sin goles que se resolvió desde los 11 metros. Los 'citizens', con algunas rotaciones, fueron a más con el paso de los minutos pero no pudieron evitar la tanda de lanzamientos.



Los locales, cuartos en la Premier League, anotaron sus cinco penaltis, pero el City falló el primero en botas de Foden. Ese error condenó a un City que no podrá conquistar la quinta Carabao Cup consecutiva y dio alas a los 'hammers', que en la ronda anterior ya habían eliminado al Manchester United.



Por su parte, el Liverpool resolvió su eliminatoria con goles de Takumi Minamino y Divock Origi, ambos en la segunda parte, ante un equipo de la Segunda División como el Preston North End. Los 'reds' -que no ganan la Carabao Cup desde 2012- apostaron por un once lleno de suplentes pero despacharon a su rival sin contratiempos.