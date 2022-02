Fútbol.- Ansu Fati es baja de última hora para visitar al Rayo Vallecano

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Ansu Fati no podrá disputar este miércoles el partido de LaLiga Santander contra el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas debido a unas molestias en su rodilla derecha.



"El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad", anunció el club.



Ansu Fati era duda y finalmente, como auguró el técnico, Ronald Koeman, en la previa, será baja. "Tuvo unas molestias y no por la lesión que tuvo, todavía es duda aunque está en la lista. Mañana decidiremos si puede viajar con nosotros", explicó.



Hay que recordar que Ansu Fati recibió el alta médica el pasado 25 de septiembre después de más de 300 días de baja por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que estas molestias no tienen nada que ver con su anterior lesión.



Desde su regreso, el joven canterano y ya internacional español ha ido participando progresivamente hasta ser titular el pasado domingo el día del Clásico en el Camp Nou, partido en el que sufrió la lesión que le impide jugar en Vallecas.