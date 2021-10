Falcao, titular en el Rayo, y Agüero y Coutinho, novedades en el Barcelona

El delantero argentino del FC Barcelona Sergio Agüero, en el duelo de LaLiga ante el Real Madrid del pasado domingo. EFE/Alberto Estevez

Madrid, 27 oct (EFE).- El delantero colombiano Radamel Falcao, suplente las dos últimas jornadas, regresa a la titularidad en el Rayo Vallecano para medirse al Barcelona, en el que destaca la presencia en el once inicial del mediapunta brasileño Philippe Coutinho y el delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero.

Aparte de las novedades de Coutinho y Agüero, que sustituyen en el once al holandés Frenkie De Jong y Ansu Fati, también destaca la presencia del centrocampista del filial Nicolás González Iglesias, 'Nico', que da descanso a Gavi, y de Sergi Roberto, que suple a Mingueza.

El Barcelona forma con Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Nico, Coutinho, Dest; Memphis y 'Kun' Agüero.

En el Rayo la principal novedad es la presencia de Falcao, que vuelve al once tras dos partidos en el banquillo en lugar del francés Randy Nteka. Además, también sale de inicio el extremo Isi Palazón en lugar de Unai López.

El Rayo sale de inicio con Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Oscar Valentín, Álvaro García; Trejo; y Falcao.