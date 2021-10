El Juventus se hunde en casa, el Inter cumple, Roma y Atalanta se reactivan

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Andrea Montolivo

Roma, 27 oct (EFE).- El Juventus Turín se hundió este miércoles al caer 1-2 en casa contra el Sassuolo y se quedó a trece puntos del líder Milan, en una décima jornada de la Serie A en la que el Inter de Milán blindó su tercera plaza, al imponerse por 2-0 al Empoli, y en la que el Roma del portugués José Mourinho y el Atalanta se reactivaron con triunfos respectivamente contra Cagliari y Sampdoria.

Llegados a la décima jornada, el Milan lidera la tabla con 28 puntos, tres más que el Nápoles, que juega este jueves ante el Bolonia, siete más que el Inter y hasta nueve más que el Roma, cuarto. El Juventus, que entregó el año pasado el cetro de campeón tras nueve triunfos consecutivos, se quedó séptimo, actualmente fuera de los puestos de Liga de Campeones.

Y es que sigue sin funcionar la "Juve", que sufrió su segunda derrota del año en casa, tras la con el Empoli, esta vez ante el Sassuolo (1-2), en un partido gris, jugado con poco ritmo y pocas ideas, en el que los visitantes castigaron a los turineses con un gol en el minuto 95 del francés Maxime Lopez.

Al Juventus, en el que fue titular el español Álvaro Morata, no le bastó con la fantasía del argentino Paulo Dybala, quien ofreció al estadounidense Weston McKennie la asistencia para el momentáneo 1-1 a un cuarto de hora del final.

El equipo de Massimiliano Allegri se hundió a trece puntos del Milan, líder, y confirmó sus graves carencias ofensivas, con una delantera que solo marcó catorce goles en diez jornadas.

Recuperó sensaciones el Atalanta, rival del Villarreal en la Liga de Campeones, que remontó y venció 3-1 en el campo del Sampdoria al ritmo del ex del partido, el colombiano Duván Zapata.

El delantero cafetero propició un gol en propia meta y anotó el 2-1 de cabeza, para alcanzar las 101 dianas en la Serie A, donde ningún jugador de su país anotó más goles.

El esloveno Josip Ilicic se ocupó de sentenciar el duelo con un gran gol en el minuto 95 y lanzó al Atalanta hacia la quinta posición.

No falló el Inter de Milán, que venció por 2-0 en el campo del Empoli, con goles de Danilo D'Ambrosio y de Federico Dimarco, en una noche en la que fue titular el chileno Alexis Sánchez, autor de la asistencia para el 1-0.

Mucho más complicada fue la visita del Roma al Cagliari, en la que Leonardo Pavoletti adelantó a los locales en el 52, antes de que un cabezazo del brasileño Roger Ibañez y una magistral falta directa de Lorenzo Pellegrini entregaran los tres puntos al equipo de la capital.

Mourinho, que estuvo en la grada al estar sancionado, dejó fuera de la convocatoria a los españoles Borja Mayoral y a Gonzalo Villar, castigados, entre otros jugadores, por la humillación sufrida la semana pasada en la Liga Conferencia contra el Bodo Glimt.

También pudo sonreír el otro equipo romano, el Lazio, que ganó 1-0 al Fiorentina con un golazo del español Pedro Rodríguez, el segundo de su temporada, para alcanzar la sexta posición.