El gobernador de Puerto Rico firma una ley que propone reducir la deuda pública

San Juan, 27 oct (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió el martes en ley el controvertible proyecto que habilita el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que propone entre varios puntos, reducir la deuda pública del Gobierno de 70.000 a 34.000 millones de dólares para poner fin a la quiebra de la isla.

"La reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso que nuestra gente espera y merece", dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.

"Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente", aseguró.

El gobernador mencionó que, además "de la quiebra gubernamental", Puerto Rico ha tenido que sobrepasar huracanes, terremotos y una pandemia global, y aún así "ha sido resiliente, se ha levantado y está preparado para un futuro de grandes logros", aseguró.

"A pesar de grandes escollos, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante para ponerle fin a la quiebra y salir de la Junta de Supervisión", indicó el gobernador referente al ente fiscal establecida por el Congreso en Washington para controlar al Ejecutivo, con el objetivo de supervisar el impago de la deuda y evitar que el Gobierno local haga mal uso de las finanzas públicas.

El gobernador convirtió en ley el proyecto, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran los mismos.

Los críticos del PAD, no obstante, se manifestaron el martes en contra del proyecto, alertando que pondrá en peligro las pensiones de los funcionarios y la financiación de la Universidad de Puerto Rico.

El proyecto incluye entre sus enmiendas asignarle fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico, específicamente 500 millones de dólares anuales por un periodo de cinco años desde 2023 hasta 2027.

"Por eso no claudicamos en nuestras luchas para defender las pensiones de nuestros retirados, para proveer los fondos que nuestra Universidad necesita y para garantizar que nuestros municipios puedan servirle a su pueblo", dijo Pierluisi.

"Falta mucho camino por andar y no tengo duda de que estamos en la dirección correcta. Seguiremos luchando hasta que logremos reestructurar la deuda, viabilizar nuestro desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo", afirmó.

El gobernador reconoció que con su firma, se logró "un gran paso hacia adelante cumpliendo con nuestra responsabilidad de tomar las decisiones, que aunque difíciles, son por el bien de Puerto Rico".

"Le agradezco a todos los legisladores, de ambos partidos mayoritarios, que se crecieron y pusieron el bien común y el futuro de nuestra gente primero", agregó.

"A nuestro pueblo le digo que vamos camino a nuestra recuperación y siempre pueden confiar en que daremos el todo por el todo por Puerto Rico", aseguró el gobernador.