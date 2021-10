El dominicano Framber Valdez vivirá su gran sueño de lanzar en Serie Mundial

En la imagen el lanzador dominicano Framber Valdez. EFE/EPA/JOHN CETRINO

Houston (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El lanzador dominicano Framber Valdez no se considera un "vidente", pero durante los entrenamientos de primavera les declaró a todos sus compañeros de los Astros de Houston que iba a abrir un partido de la Serie Mundial con ellos.

No falló en su predicción y siete meses después su "visión" y gran sueño se verá cumplido cuando suba al montículo del Minute Maid Park como abridor estelar de los Astros para el Primer Partido de la Serie Mundial que el equipo de Houston va a disputar contra los Bravos de Atlanta.

"Lo (tomábamos) a chiste", expresó con una sonrisa Valdez durante la rueda de prensa previa al inicio del Clásico de Otoño. "Pero, yo me enfoqué, porque podía ser que tuviera la oportunidad de lanzar durante la postemporada y la aproveché".

Específicamente, Valdez aprovechó también su tercera oportunidad en esta postemporada el jueves pasado en Boston, cuando la rotación abridora de los Astros parecía estar derrumbándose en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Medias Rojas.

Ningún abridor había pasado de la tercera entrada en los primeros cuatro choques, pero en el Quinto Partido Valdez cubrió ocho entradas completas de una sola carrera para adjudicarse la victoria.

Y cuando, el otro joven lanzador latinoamericano, el novato venezolano Luis García cumplió dos días después en el Juego 6 con 5.2 ceros, Houston se coronó campeón del Joven Circuito por tercera ocasión en los últimos cinco años.

"Gracias a Dios, me siento bien contento. Me siento emocionado", destacó Valdez, quien había registrado efectividad de 7.71 en sus dos salidas anteriores en los playoffs antes del jueves. "No lo demuestro al 100%, pero me siento emocionado. Lo sé controlar, porque es una oportunidad que pocos la tienen y es grandiosa".

Para Valdez, el reto de este martes no será nada fácil. Los Bravos acaban de derrotar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a los Dodgers de Los Angeles, campeones defensores que habían ganado 106 partidos en la campaña regular.

Atlanta, reforzado con figuras como el puertorriqueño Eddie Rosario (JMV de la Serie de Campeonato de la Nacional), el cubano Jorge Soler, Adam Duvall y Joc Pedersen, además de pilares como Freddie Freeman, Austin Riley y el curazoleño Ozzie Albies, se encuentra en su mejor momento del 2021.

"Uno también tiene su forma de ataque, su forma de jugar", señaló Valdez acerca de su estrategia para enfrentar a los Bravos. "El béisbol es el mismo. Yo sé lo que tengo y yo sé que puedo ejecutar en el montículo".

El lanzador zurdo dominicano de 27 años tiene en su poder dos lanzamientos como mejores armas como son un sinker y una curva aguda que hace estragos en los bateadores rivales.

Contra los Medias Rojas la semana pasada, el quisqueyano halló el éxito utilizando más el sinker para establecer su lanzamiento de velocidad, para luego exhibir más su emblemático envío rompiente que dejó frustrada a la artillería pesada del equipo de Boston.

Este último lanzamiento ha producido 149 ponches desde el principio del 2020, la mejor marca entre los zurdos de Grandes Ligas y superada sólo por la de 151 de Charlie Morton, un exAstros que ganó con el equipo tejano la Serie Mundial del 2017, quien curiosamente será el abridor de los Bravos para enfrentar a Valdez.

"Su curva es bien filosa y la mezcla muy bien con su sinker", comentó el torpedero de los Astros, el puertorriqueño Carlos Correa. "Llegarle a la pelota y hacerle contacto de poder es más que complicado".

Valdez es consciente que se va a enfrentar a una ofensiva, como le sucedió ante los Medias Rojas, que llega encendida, pero también sabe que puede hacer lo mismo que en Boston y de esa manera ayudar al equipo a alcanzar a tener un final feliz para el sueño que visualizaba el pasado marzo.

"Tengo mis pitcheos que puedo ejecutarlos, siempre y cuando esté en salud, si Dios quiere", subrayó Valdez. "Mantenerme enfocado y tirar mis pitcheos intensos como los he tirado en estos últimos juegos, para tener resultados contra ellos".

Cuando se le pidió que se describiera a sí mismo ante aquellos que podrían estar viéndolo en el montículo por primera vez, el corpulento Valdez mostró una gran sonrisa antes de responder.

"Me considero un hombre feliz", destacó Valdez. "He tenido muchos problemas en el pasado, pero supe cómo superarlos y superarlos para llegar a donde estoy hoy. Ha sido mucho sacrificio y trabajo duro".

Valdez también dijo sentirse honrado de poder enfrentarse a un lanzador como Morton, que también estuvo con los Astros y en cuya organización a pesar que ya hace tres años que la dejó su imagen como profesional y compañero es "excepcional".

"Será un aliciente más de hacer bien las cosas ante un lanzador que ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial en el 2017", comentó Valdez. "Será todo un reto ayudar al máximo al equipo".