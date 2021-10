El Centro Carter enviará una misión de observación para los comicios en Venezuela

Vista externa de la sede del Consejo Nacional Electoral, el 19 de octubre de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 27 oct (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció este miércoles que suscribió un memorando de entendimiento con el Centro Carter que enviará una misión de observación para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

"(El) Poder Electoral y (el) Centro Carter suscriben memorando de entendimiento sobre la misión internacional de expertos electorales para las elecciones regionales y municipales 2021, con el fin de regular las relaciones y responsabilidades entre ambas partes, de cara al evento electoral", indicó el CNE en su cuenta de Twitter.

En el acuerdo, publicado por el ente electoral del país caribeño, se establece que la misión desplegada por el Centro Carter debe mantener una "estricta conducta" de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral.

El CNE añadió que coordinará con las autoridades del Gobierno de Venezuela para brindar "toda la cooperación necesaria" a los delegados del Centro Carter, que deberán suministrar con antelación su plan general de actividades.

"Cumpliendo con los principios de transparencia que rigen las acciones del poder Electoral, el CNE garantiza a la misión del Centro Carter la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto", agregaron.

Igualmente, el organismo indicó que el acuerdo deriva de una invitación que cursaron al Centro Carter el pasado 27 de julio, para que participen como observadores en los comicios de noviembre próximo.

Tres miembros de la organización estadounidense participaron como invitados en el simulacro electoral que convocó el CNE el pasado 10 de octubre, al mismo tiempo que evaluaban la posibilidad de enviar una misión de observación.

El Centro Carter anunció en agosto de 2015, cuatro meses antes de las elecciones legislativas, el cierre de sus oficinas y el cese de sus operaciones en Venezuela, con la intención de enfocar "sus recursos limitados en otros países que solicitaron su apoyo".

La entidad observó regularmente las elecciones convocadas en la nación caribeña desde 1998 y había mantenido oficinas en el país, al menos, desde 2002.

Pero en las elecciones presidenciales de 2012, optó por no participar como "acompañante" por considerar que se trataba de un concepto más restringido que la observación internacional que prevaleció en Venezuela hasta 2006.

No obstante, sí aceptó la figura de acompañante para el proceso presidencial de abril de 2013 ante el "importante" momento político que atravesaba el país tras la muerte del gobernante Hugo Chávez (1999-2013).