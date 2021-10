El 65 % de los tenistas de la ATP ya se ha vacunado

El tenista español Carlos Alcaraz, en una imagen de archivo. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Londres, 27 oct (EFE).- El 65 % de los tenistas del circuito ATP ya se ha vacunado, a poco más de dos meses de que comience el Abierto de Australia que exige la vacunación en los protagonistas para evitar cuarentenas de dos semanas.

Según un documento filtrado de la ATP, al que ha tenido acceso 'Tennismajors', el circuito ATP atesora un 65 % de jugadores vacunados, lo que sitúa al tenis por detrás de otras competiciones, como la Premier League, que ya tiene al 68 % de los jugadores con las dos dosis, o los deportes americanos como la NFL, donde el porcentaje es superior al 90 %.

La ATP incide en la carta en la necesidad de que los tenistas se vacunen puesto que, pese a que desde la organización no contemplan que sea algo obligatorio para jugar, algo a lo que ya se han opuesto tenistas como Novak Djokovic, es decisión de cada país y gobierno las leyes de entrada. Lo mismo ocurre con las aerolíneas.

El Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne en enero, supone la prueba de fuego para tenistas como Djokovic o Stefanos Tsitsipas que se han opuesto al uso de la vacuna y que no han querido desvelar si han recibido las dosis o no.

Australia, según otro documento filtrado de la WTA, solo eximiría de cuarentena a aquellos tenistas que han recibido las dos dosis, mientras que los que no, tendrán que realizar una cuarentena en un hotel durante dos semanas.