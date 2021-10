El 63,8 % de los mexicanos está a favor de la reforma energética, dice sondeo

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- El 63,8 % de los mexicanos está a favor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pendiente de aprobación en el Legislativo, según una encuesta divulgada este miércoles por el Gabinete de Comunicación Estratégica.

Según el sondeo de esta empresa de análisis y consultoría, el 28,1 % de los mexicanos está "muy de acuerdo" con esta reforma constitucional, mientras que el 35,7 % está "algo de acuerdo".

Asimismo, un 13,6 % está "algo en desacuerdo" y un 17,3 % está muy en desacuerdo, mientras que un 1,3 % no está "ni de acuerdo, ni en desacuerdo".

El 38,5 % de los consultados consideró que los precios de la luz bajarán, mientras que un 27,1 % opinó que estos seguirán igual y un 27,8 % que aumentarán.

Sobresale también que el 45,8 % de las personas consideran que pagan más por la luz que las empresas, frente a un 21,2 % que estima que paga igual y un 22 % que cree que pagan menos.

El 36,7 % de los mexicanos cree que la inversión privada aumentará con la reforma eléctrica, frente al 6,4 % que opina que esta inversión seguirá igual y un 39,6 % que, por el contrario, cree que esta disminuirá.

Preguntados sobre la energía renovable, el 85,8 % de los encuestados consideraron que la reforma energética debe contemplar un "mayor uso de energías limpias", mientras que el 8,7 % dijo que "no es necesario" y el porcentaje restante no supo responder a la pregunta.

La reforma eléctrica de López Obrador causa controversia porque entrega un mínimo de 54 % de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, y desaparece los reguladores autónomos de la energía.

También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

A diferencia de iniciativas anteriores, el presidente ahora se ha mostrado abierto a cambios en el Congreso, donde su alianza de partidos perdió en los comicios intermedios de junio la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una reforma constitucional.

APROBACIÓN PRESIDENCIAL

El sondeo también preguntó sobre la percepción que se tiene de López Obrador, que sigue manteniendo su popularidad.

El 58,4 % tiene una buena o muy buena opinión del mandatario, frente al 31,7 % que tiene una percepción negativa y un 8,3 % de regular, mientras que el porcentaje restante no responde a la pregunta.

La encuesta se realizó vía telefónica los días 24 y 25 de octubre.

Se obtuvo una muestra de 800 casos distribuida de manera proporcional a la lista nominal de los 32 estados de México. Con un nivel de confianza de 95 % y un error teórico de ± 3,46 % a nivel nacional.