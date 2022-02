EEUU/Haití.- EEUU despliega un número "significativo" de medios en Haití para liberar a los misioneros secuestrados

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha asegurado este martes que Washington ha desplegado un "número significativo" de medios y especialistas para la liberación de los 17 misioneros estadounidenses y canadienses secuestrados en Haití.



Sullivan ha manifestado en una rueda de prensa que el presidente, Joe Biden, está directamente involucrado en el esfuerzo por rescatar a los misioneros, entre ellos cinco niños, que permanecen como rehenes en Haití desde que fueron secuestrados hace once días, y ha incidido en que "todas las opciones posibles" están sobre la mesa para asegurar su libertad.



"Personalmente, cada día pongo al día al presidente sobre este asunto, él tiene un gran interés en asegurarse de que todas y cada una de esas personas vuelvan a casa sanas y salvas", ha apostillado.



Asimismo, ha añadido que los medios desplegados en el país "trabajan estrechamente con las familias y el Gobierno haitiano para intentar coordinar y organizar la recuperación" de los rehenes.



"Estamos estudiando todas las opciones posibles para hacerlo. Y voy a ser sensible a lo que es obviamente una situación delicada, por lo que no voy a decir más aparte de que hemos puesto los activos y recursos que creemos que pueden ayudar a llevar esto a una conclusión exitosa", ha aseverado.



El grupo fue secuestrado el 16 de octubre por la banda '400 Mawozo' en la capital haitiana, Puerto Príncipe, tras regresar de una visita a un orfanato al este de la ciudad. La banda ha pedido un rescate de un millón de dólares por rehén (850.000 euros).



Los misioneros, 16 estadounidenses y un canadiense, están afiliados a la organización religiosa Christian Aid Ministries.