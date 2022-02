Edmundo Arrocet pasa al ataque tras la exclusiva de Gustavo y destapa su 'relación' con Terelu Campos

27-10-2021 Edmundo Arrocet. MADRID, 27 (CHANCE) Ya lo advirtió en conversación con 'El programa de Ana Rosa': si Las Campos y Gustavo Guillermo seguían hablando, él respondería porque no estaba dispuesto a tolerar más mentiras. Y lo ha cumplido antes de lo que imaginábamos. Sí, nos referimos a Edmundo Arrocet, que este miércoles protagoniza la portada de la revista 'Diez Minutos' con una exclusiva que dará mucho que hablar y que no sentará nada bien a María Teresa Campos ni a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Ya lo advirtió en conversación con 'El programa de Ana Rosa': si Las Campos y Gustavo Guillermo seguían hablando, él respondería porque no estaba dispuesto a tolerar más mentiras. Y lo ha cumplido antes de lo que imaginábamos. Sí, nos referimos a Edmundo Arrocet, que este miércoles protagoniza la portada de la revista 'Diez Minutos' con una exclusiva que dará mucho que hablar y que no sentará nada bien a María Teresa Campos ni a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.



Molesto por las "barbaridades" que se han dicho sobre él en las últimas semanas, el humorista chileno ha decidido poner los puntos sobre las íes y, además de desmentir su ruina económica - el chófer de Teresa aseguró en su entrevista que era un "mantenido" y que tenía "las cuentas bloqueadas" - explicando a qué se dedica, ha dejado claro que "con lo que gano mantengo a esa familia y a 30 más".



Con la "conciencia muy tranquila" y confesando que "sigue queriendo a Teresa y que no ha habido otra mujer después de ella", Bigote reitera una vez más que su ruptura no fue a través de un whatsapp y reta a las Campos a que saquen el supuesto mensaje con el que dejó a la presentadora, con quien insiste en que tuvo una conversación para acabar con la relación.



Pero si algo nos sorprende es cómo habla de las hijas de su exnovia, destapando su 'relación oculta' con Terelu Campos. Y es que cuando todos pensábamos que la colaboradora no quería verle ni en pintura por el daño que le hizo a su madre - llegó a irse del plató de 'La casa de los secretos' a toda velocidad para no coincidir con él - Edmundo ha desvelado que tiene trato con ella. "Terelu me llama y nos enviamos mensajes", ha asegurado, afirmando que es con Carmen Borrego con quien "jamás" se ha mandado un mensaje y asegurando que ésta "solo hace cosas para ganarse a los directores".



Además, y en clave de humor, el chileno desmiente que le comprase los regalos a María Teresa en un bazar chino como ha señalado el chófer de la presentadora. "Crees que Teresa es tonta y no sabe apreciar lo que es una seda buena?", comenta molesto. Y precisamente yendo a una tienda de "chinitos" - como dice él mismo - hemos pillado a Bigote. Pero, mientras en la revista se despacha a gusto respondiendo a las declaraciones de Gustavo, con nosotros se mantiene en un completo silencio, dando la callada por respuesta a las cosas que se han dicho sobre él en los últimos días.



Poco después, Edmundo salía del bazar chino cargado con una caja blanca y una sonrisa pero con la misma actidud: absoluto silencio tras las declaraciones de Las Campos y del chófer de Teresa, al que acusa de haber hecho la entrevista porque necesitan dinero. "La verdad es que me caéis bien, pero os va a tocar caminar", aseguraba el chileno, dejando claro que no va a decir ni una palabra (si no es previo cheque claro está). Su reacción a nuestras preguntas, ¡en el siguiente vídeo!