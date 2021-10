Imagen de archivo de un partido entre Granada y Getafe. EFE/PEPE TORRES

Granada/Getafe (Madrid), 27 oct (EFE).- El Granada y el Getafe disputarán este jueves un duelo de mucha necesidad para ambos. Mientras que el conjunto andaluz precisa sumar victorias para salir de los puestos de descenso en los que ha caído tras los resultados del Cádiz y el Alavés, el madrileño ansía su primera victoria para no descolgarse de las plazas que dan la salvación.

El Granada llega al choque en un buen momento tras sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, con una victoria ante el Sevilla (1-0) y un empate en el feudo de Osasuna (1-1), racha de resultados que pretende ampliar frente a un oponente directo por la permanencia.

No obstante, el déficit de puntos que arrastraban de las primeras jornadas y la victoria este martes del Alavés y el empate del Cádiz, ha provocado que el equipo de Robert Moreno afronte el partido en unos puestos de descenso que abandonarán con un simple empate, aunque el único objetivo ante el Getafe es la victoria.

El cuadro rojiblanco confía en que se repita la buena comunión que hubo entre grada y equipo en la anterior cita ante el Sevilla, cuando el Granada llegaba también en un momento complicado y fue capaz de sacar el partido adelante.

Robert Moreno tiene varias bajas seguras para el choque, especialmente en un centro del campo para el que no cuenta por lesión con Isma Ruiz, con el francés Maxime Gonalons y con el camerunés Yan Eteki.

Completa el cartel de ausentes el central portugués Domingos Duarte, por lo que en el centro de la defensa repetirán, como en los dos últimos encuentros, el peruano Luis Abram y Víctor Díaz.

Es previsible un once titular con pocos cambios respecto al que jugó en la pasada jornada ante Osasuna, con la presencia de Ramón Rodríguez 'Monchu' en el sitio de Gonalons y la recuperación también para la media punta de Angel Montoro.

La posición del colombiano Luis Suárez, que puede jugar en banda, como delantero único o en una doble punta, determinará qué jugadores le acompañan arriba, con muchas opciones de que esté escoltado por Rubén Rochina y por el venezolano Darwin Machís, que están en un buen momento de forma.

Mientras, el Getafe aún tiene más urgencias. Las alarmas ya suenan por la entidad presidida por Angel Torres, que sólo suma dos puntos de treinta posibles sin muchos signos de mejora tras la derrota por 0-3 frente al Celta de la pasada jornada, en la que ofreció una imagen preocupante.

Quique Sánchez Flores, con sólo dos partidos en el banquillo del Getafe tras la destitución de Míchel, intentará reestructurar su once para buscar un equilibrio que le permita tener solidez defensiva y solvencia ofensiva. De momento, ante el Levante y el Celta, apostó por llenar el centro del campo con jugadores de corte destructor como el portugués Florentino Luís, el uruguayo Mauro Arambarri, el serbio Nemanja Maksimovic o David Timor.

Sólo Carles Aleñá y Sandro Ramírez aparecieron en la zona de arriba como dos islotes con algo más de creatividad. Fue insuficiente. El Getafe, sólo suma tres tantos este curso y Quique, de momento, no ha solucionado ese déficit.

Por eso, se esperan cambios y posiblemente Quique intente jugar con más profundidad utilizando a nombres más apegados al juego de banda como Allan Nyom o Juan Iglesias, que devolverían a Arambarri y a Maksimovic a sus puesto naturales de mediocentro con Florentino protegiéndoles las espaldas y el turco Enes Unal en la punta de ataque.

En esa zona no estará Sandro, con una lesión muscular que le impedirá jugar en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Tampoco, presumiblemente, Jaime Mata, que se encuentra en el último tramo de su recuperación de unas molestias físicas. Por lesión también se perderán el duelo Vitolo y el checo Jakub Jankto, mientras que por sanción no jugarán el togolés Djené Dakonam y Chema Rodríguez.

-- Alineaciones probables:

Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Luis Abram, Carlos Neva; Luis Milla, Monchu, Montoro; Rochina, Machís y Luis Suárez.

Getafe: Soria; Damián, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Florentino; Juan Iglesias, Arambarri, Maksimovic, Aleñá; y Enes ünal.

Arbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20:00 (18.00 GMT)

-----------------------------------------------------------------

- Posiciones: Granada (18º, 7 puntos); Getafe (20º, 2 puntos).

- La clave: Cómo sean capaces de manejar los nervios y la ansiedad dos equipos que están muy necesitados.

- El dato: El Getafe sólo ha ganado uno de los últimos nueve encuentros oficiales jugados entre ambos equipos.

- La frase:

. Víctor Díaz (capitán del Granada): "Es un partido muy importante y clave, y como tal lo vamos a afrontar".

. Quique Sánchez Flores (Getafe): "Somos un equipo de hombres y de raza y vamos a salir de abajo".

- El entorno: El Granada ha puesto en marcha una promoción de entradas en los fondos a 20 euros para que el estadio presente una gran entrada.