Dinamarca.- La primera ministra danesa, bajo presión por la comisión que investiga el sacrificio de millones de visones

COPENHAGUE , 27 (DPA/EP)



La decisión de ordenar el sacrificio masivo de millones de visones en el momento álgido de la pandemia de coronavirus durante el año pasado está pasando factura a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, investigada por una comisión especial que estudia el asunto.



Dicha comisión ha indicado este miércoles a los medios de comunicación daneses de que había intentado, sin éxito, conseguir ciertos mensajes de texto que Frederiksen habría mandado a sus colegas en el periodo en el que fueron sacrificados los visones.



Como parte de la investigación, la comisión ha pedido el historial de mensajes de texto de los principales implicados en la decisión, aunque la oficina de la primera ministra ha explicado que dichos mensajes no están disponibles.



En este sentido, las autoridades han defendido que los mensajes no se han borrado a propósito, sino que simplemente todos los implicados tenían configurados sus teléfonos para que los mensajes que tuvieran más de un mes de antigüedad fueran borrados del dispositivo. Ante esta información, la comisión ha anunciado que recurrirá a la compañía telefónica para que restablezca los mensajes.



En el marco de la investigación, se espera que la primera ministra comparezca ante la comisión el próximo 10 de diciembre.



La llamada Comisión de Visones se creó para investigar los acontecimientos que en noviembre de 2020 desembocaron en el sacrificio masivo de unos 15 millones de visones, lo que levantó las críticas tanto dentro como fuera del país.



Según la mandataria, había que sacrificar a los animales porque se había descubierto que la COVID-19 se propagaba a los humanos a través de los visones, a lo que se sumaba que la enfermedad habían mutado en ellos y había saltado de nuevo a los humanos como una nueva cepa.



No obstante, más tarde se dio a conocer que en el momento en el que se tomó la decisión no había base legal para que Frederiksen adoptara esta decisión, que llevó al entonces ministro de Alimentación, Mogens Jensen, cuya competencia era la cría de visones, a dimitir.