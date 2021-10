Deutsche Bank cae por efecto de unidad de renta fija en ingresos

(Bloomberg) -- La dependencia de Deutsche Bank AG en la renta fija se hizo más evidente en el tercer trimestre del año, ya que la caída de ese negocio en toda la industria afectó los resultados.

El banco alemán registró un aumento menor en las tarifas de negociación que sus rivales estadounidenses y su anterior salida de las operaciones de acciones hizo que se perdiera un repunte que elevó los ingresos de sus pares. Eso significó que una baja del 12% en el negocio de renta fija provocó una caída en los ingresos y las ganancias en su banco de inversión en un trimestre en el que UBS Group AG y Barclays Plc registraron beneficios. Las acciones cayeron hasta un 5,5%.

Los resultados resaltan la urgente necesidad del director ejecutivo, Christian Sewing, de encontrar fuentes alternativas de crecimiento, después de depender de un auge en la renta fija durante gran parte de su recuperación hasta ahora. Pero los negocios crediticios que inicialmente estaban en el centro de su estrategia todavía se ven afectados por tasas de interés negativas. Mientras tanto, gastos inesperados han obligado al Sewing a eliminar los objetivos de reducción de costo para este año y el próximo, y han llevado al banco a registrar un cargo de transformación de 583 millones de euros en el trimestre.

Si bien los operadores de renta fija de la firma alemana se mantuvieron mejor que muchos competidores y elevaron ligeramente la perspectiva para todo el año del banco de inversión, sus acciones cayeron debido a que las menores provisiones para préstamos incobrables explicaron en gran parte por qué las ganancias del tercer trimestre superaron las estimaciones.

“Deutsche Bank registró otro trimestre sólido”, escribieron analistas de Citigroup Inc. liderados por Andrew Coombs en una nota, y destacaron que las ganancias antes de impuestos fueron mayores a lo previsto. “Sin embargo, esta es principalmente la función de menores pérdidas crediticias”.

La caída en las operaciones de renta fija en Deutsche Bank se compara con una caída promedio del 13% en los cinco bancos de inversión más grandes de Estados Unidos. Las ganancias por asesorar acuerdos y captación de capital aumentaron un 22%, en comparación con más del 50% en los bancos estadounidenses. Sewing abandonó la negociación de acciones hace dos años como parte de su reorganización. Los pares de Wall Street en promedio registraron ganancias del 35% en ese negocio.

Otras cifras clave

Los operadores de renta fija de Deutsche Bank habían superado a Wall Street en los cuatro trimestres anteriores, lo que sugiere que el banco ha estado recuperando participación de mercado después de casi cinco años de caídas constantes. Si bien esos resultados se vieron impulsados por ganancias excepcionales, como las apuestas exitosas del equipo de deuda en dificultades, los resultados del tercer trimestre sugieren que está consolidando su posición.

Pero la unidad de banca corporativa y la división minorista no lograron crecer una vez más, ya que las tasas de interés negativas siguen afectando los negocios que Sewing una vez puso en el centro de su estrategia. El director ejecutivo dijo en un memorando al personal que “la base para el crecimiento futuro” se había sentado en la banca corporativa, al tiempo que apuntaba al aumento de la rentabilidad en la división minorista.

