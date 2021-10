Desvelamos las 10 películas con más visualizaciones de Netflix en Uruguay

Te hacemos una pregunta: ¿cuál peli en la parrilla de Netflix ha ganado más premios Óscar?

Esta plataforma está dispuesta a darte solo la oferta de mejor calidad. Por ello, te retamos a leer las reseñas de los 10 filmes más galardonados. No en vano los usuarios no hacen más que hacer buenos comentarios en torno a la oferta de producciones cinematográficas.

1. La última jugada

Tras el ataque de un grupo terrorista fuertemente armado en un popular evento deportivo, Michael Knox debe utilizar su entrenamiento militar para salvar a las 35 000 personas que allí se dan cita. Entre ellas se encuentra la hija de un antiguo compañero de armas caído en acción, un hecho que implica personalmente a Knox en el rescate.

2. Fauces de la noche

Un joven conductor recoge a dos mujeres misteriosas para una noche de fiesta. Pero cuando sus pasajeros revelan su verdadera naturaleza, debe luchar para mantenerse con vida.

3. In for a Murder

Cuando Magda, ama de casa y entusiasta lectora de crímenes, descubre el cadáver de una mujer asesinada en el parque, su instinto forense se despierta. Porque un pequeño detalle no te dejará ir. La muerta lleva una cadena que se parece exactamente a la de su mejor amiga Weronika, que desapareció hace muchos años. ¿Ambos casos están relacionados? El viejo amigo de Magda, el policía investigador Jacek Sikora, no quiere saber nada al respecto y también está convencido de que el nuevo caso se ha resuelto rápidamente. Pero Magda no la suelta y pronto se encuentra en medio de un nido de avispas rodeada de políticos corruptos y los secretos más oscuros de algunos de los residentes de su pequeña ciudad.

4. Calle de la Humanidad, 8

Siete familias viven en el edificio de apartamentos parisino en el número 8 de la Rue de l’Humanite y no escaparon al campo cuando llegó el coronavirus. Tres meses de vida bajo llave revelarán lo mejor y lo peor de estos vecinos.

5. Tu mejor amigo: Un nuevo viaje

Narra la historia de Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos a los que les enseña a reír y amar.

6. La batalla olvidada

Noviembre de 1944. En la isla inundada de Walcheren, Zelanda, miles de soldados aliados luchan contra el ejército alemán. Tres vidas jóvenes están inextricablemente conectadas. Un niño holandés que lucha por los alemanes, un piloto de planeador inglés y una niña de Zelanda conectada a la resistencia contra su voluntad, se ven obligados a tomar decisiones cruciales que afectan tanto su propia libertad como la libertad de los demás.

7. Venom

Eddie Brock (Tom Hardy) es un consolidado periodista y astuto reportero que está investigando una empresa llamada Fundación Vida. Esta fundación, dirigida por el eminente científico Carlton Drake (Riz Ahmed), está ejecutando secretamente experimentos ilegales en seres humanos y realizando pruebas que involucran formas de vida extraterrestres y amorfas conocidas como simbiontes. Durante una visita furtiva a la central, el periodista quedará infectado por un simbionte. Comenzará entonces a experimentar cambios en su cuerpo que no entiende y escuchará una voz interior, la del simbionte Venom, que le dirá lo que tiene que hacer. Cuando Brock adquiera los poderes del simbionte que le usa como huésped, Venom tomará posesión de su cuerpo, convirtiéndole en un despiadado y peligroso súpervillano.

8. El viaje

A Lars (Aksel Hennie) y Lisa (Noomi Rapace) se les acabó el amor que los unió en un principio. Ahora luchan por mantener su matrimonio y sus ambiciones. La carrera de Lars como director de cine se ha estancado en las telenovelas y Lisa, actriz, no ha conseguido ningún papel desde hace años. Lars se siente ignorado y pasa por dificultades económicas. Lisa cree que Lars es un cobarde egocéntrico que se ha echado a perder. Nada en sus vidas ha acabado como pensaban; mucho menos su matrimonio. Es por eso por lo que un viaje de fin de semana a una cabaña familiar en el bosque parece brindarles una oportunidad para.. deshacerse del otro para siempre.

9. Dueños de la calle

Tom Ludlow (Keanu Reeves) es un veterano policía de Los Ángeles que está pasando el peor momento de su vida tras la muerte de su mujer. Cuando unas pruebas le implican en la ejecución de un compañero, Tom se verá forzado a ir contra todo lo que ha conocido en el cuerpo hasta ahora, cuestionándose la lealtad de todos y cada uno de los que le rodean..

10. Cuatro por cuatro

Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en Netflix?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.