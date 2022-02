Desconecta.- Una artista callejera interpreta una canción de John Legend para John Legend en una calle de Boston

27-10-2021 Una artista callejera interpreta una canción de John Legend para John Legend en una calle de Boston. MADRID, 27 oct. (EDIZIONES) La artista y músico callejera conocida como Radha, de Boston (Massachusetts, EE.UU.), se llevó la sorpresa de su vida cuando interpretó la canción "All of Me" de John Legend y el propio cantante se detuvo para escucharla. POLITICA YOUTUBE - VIDELO



La artista y músico callejera conocida como Radha, de Boston (Massachusetts, EE.UU.), se llevó la sorpresa de su vida cuando interpretó la canción "All of Me" de John Legend y el propio cantante se detuvo para escucharla.



Radha estaba actuando a las puertas del Quincy Market, en Faneuil Hall, una popular zona comercial, cuando Thomas Landolina, de 22 años, que se encontraba de paseo con unos amigos, se detuvo para capturar este momento.



https://www.youtube.com/watch?v=Y62eUojrrvM



El joven se quedó alucinando cuando vio a John Legend con su mujer Chrissy Tiegan, sus dos hijos y unos acompañantes acariciando a un perro. Y más aún cuando el grupo se detuvo para escuchar música callejera.



Thomas dijo a Caters: "Vi a John Legend y, al escuchar con atención, me di cuenta de que en el fondo alguien estaba tocando "All of Me", ¡y no podía creerlo!".