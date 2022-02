Ciencia.-Sorprendente origen para las momias de la cuenca del Tarim (China)

27-10-2021 Sorprendente origen para las momias de la cuenca del Tarim (China) . Las momias de la Edad de Bronce de la cuenca del Tarim (China), atribuidas a migrantes de habla indoeuropea, se revelan como una población local genéticamente aislada pero culturalmente cosmopolita. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WENYING LI, XINJIANG INSTITUTE OF CULTURAL RELICS



Las momias de la Edad de Bronce de la cuenca del Tarim (China), atribuidas a migrantes de habla indoeuropea, se revelan como una población local genéticamente aislada pero culturalmente cosmopolita.



Es la conclusión de un equipo internacional de investigadores sobre los orígenes genéticos de las momias más enigmáticas de Asia, cuya investigación se publica en Nature.



Como parte de la Ruta de la Seda y situada en la intersección geográfica de las culturas orientales y occidentales, la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (en el extremo occidental de China) ha sido durante mucho tiempo una importante encrucijada para los intercambios transeuropeos de personas, culturas, agricultura y lenguas.



Desde finales de la década de 1990, el descubrimiento de cientos de restos humanos momificados de forma natural que datan de entre el 2.000 a.C. y el 200 d.C. en la cuenca del Tarim de la región ha atraído la atención internacional debido a su aspecto físico denominado "occidental", sus ropas de lana tejidas y de fieltro, y su economía agropastoral que incluía ganado vacuno, ovino y caprino, trigo, cebada, mijo e incluso queso kéfir.



Las momias de la cuenca del Tarim, enterradas en ataúdes de barco en un desierto estéril, han desconcertado durante mucho tiempo a los científicos y han inspirado numerosas teorías sobre su enigmático origen.



La economía centrada en el ganado de las momias de la cuenca del Tarim y su inusual aspecto físico han llevado a algunos estudiosos a especular que eran descendientes de los pastores migratorios Yamnaya, una sociedad de la Edad de Bronce de gran movilidad procedente de las estepas de la región del Mar Negro, en el sur de Rusia.



Otros han situado sus orígenes entre las culturas de los oasis del desierto de Asia Central del Complejo Arqueológico de Bactriana-Margiana (BMAC), un grupo con fuertes vínculos genéticos con los primeros agricultores de la meseta iraní.



Para comprender mejor el origen de la población fundadora de las momias de la cuenca del Tarim, que se asentó por primera vez en la región en lugares como Xiaohe y Gumugou hacia el año 2.000 a.C., un equipo de investigadores internacionales de la Universidad de Jilin, el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva la Universidad Nacional de Seúl (Corea) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, generaron y analizaron los datos del genoma de trece de las primeras momias conocidas de la cuenca del Tarim, fechadas entre 2.100 y 1.700 a.C., junto con cinco individuos fechados entre 3.000 y 2.800 a.C. en la vecina cuenca de Dzungarian.



Se trata del primer estudio a escala genómica de las poblaciones prehistóricas de la Región Autónoma de Xinjiang Uyghur, e incluye los primeros restos humanos descubiertos hasta ahora en la región.



Para su gran sorpresa, los investigadores descubrieron que las momias de la cuenca del Tarim no eran en absoluto recién llegadas a la región, sino que parecían ser descendientes directos de una población del Pleistoceno que estuvo muy extendida y que había desaparecido en gran medida al final de la última Edad de Hielo.



Esta población, conocida como los antiguos euroasiáticos del norte (ANE), sólo sobrevive de forma fraccionada en los genomas de las poblaciones actuales, siendo las poblaciones indígenas de Siberia y América las que presentan las mayores proporciones conocidas, con un 40% aproximadamente



En contraste con las poblaciones actuales, las momias de la cuenca del Tarim no muestran evidencias de mezcla con ningún otro grupo del Holoceno, formando en su lugar un aislamiento genético desconocido hasta ahora que probablemente sufrió un cuello de botella genético extremo y prolongado antes de asentarse en la cuenca del Tarim.



"Los arqueogenetistas llevan mucho tiempo buscando poblaciones del Holoceno del ANE para comprender mejor la historia genética de Eurasia interior. Hemos encontrado una en el lugar más inesperado", afirma Choongwon Jeong, autor principal del estudio y profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Seúl.



A diferencia de la cuenca del Tarim, los primeros habitantes de la vecina cuenca de Dzungarian no sólo descendían de las poblaciones locales, sino también de los pastores esteparios occidentales, concretamente de los afanasievo, un grupo pastoril con fuertes vínculos genéticos con los yamanya de la Edad de Bronce Temprana.



La caracterización genética de los dzungarios de la Edad de Bronce Temprana también ayudó a aclarar la ascendencia de otros grupos de pastores conocidos como los chemurchek, que posteriormente se extendieron hacia el norte, a las montañas de Altai y a Mongolia.



Los grupos chemurchek parecen ser los descendientes de los dzungarios de la Edad de Bronce temprana y de los grupos centroasiáticos del Corredor Montañoso de Asia Interior (IAMC), que derivan su ascendencia tanto de las poblaciones locales como de los agropastores del BMAC.



"Estos hallazgos contribuyen a nuestra comprensión de la dispersión hacia el este de los ancestros yamnaya y de los escenarios en los que se produjo la mezcla cuando se encontraron por primera vez con las poblaciones de Asia interior", afirma Chao Ning, coautor del estudio y profesor de la Escuela de Arqueología y Museología de la Universidad de Pekín.



Estos hallazgos de una amplia mezcla genética en toda la cuenca del Tarim a lo largo de la Edad del Bronce hacen que sea aún más sorprendente que las momias de la cuenca del Tarim no mostraran ninguna evidencia de mezcla genética. Sin embargo, aunque los grupos de la cuenca del Tarim estaban aislados genéticamente, no lo estaban culturalmente.



El análisis proteómico de su cálculo dental confirmó que la población fundadora ya practicaba la cría de ganado vacuno, ovino y caprino, y que conocía bien las diferentes culturas, cocinas y tecnologías de su entorno.



"A pesar de estar genéticamente aislados, los pueblos de la Edad de Bronce de la cuenca del Tarim eran culturalmente muy cosmopolitas: construyeron su cocina en torno al trigo y los lácteos de Asia occidental, el mijo de Asia oriental y las plantas medicinales como la efedra de Asia central", afirma Christina Warinner, autora principal del estudio, profesora de Antropología en la Universidad de Harvard y jefa de un grupo de investigación en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania).



"La reconstrucción de los orígenes de las momias de la cuenca del Tarim ha tenido un efecto transformador en nuestra comprensión de la región, y continuaremos el estudio de los antiguos genomas humanos en otras épocas para obtener una comprensión más profunda de la historia de la migración humana en las estepas euroasiáticas", añade Yinquiu Cui, autor principal del estudio y profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Jilin.