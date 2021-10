Chiquis arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Chiquis (@chiquis) ha causado furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 176.118 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

On Repeat: “Nasty Girl” -Notorious B.I.G! 😝 Are you a 90’s baby, too? Toss it back Thursday! #TBT #Miami riding in the Rolls Royce my homies from @miamiluxurycars hooked me up with. 😎 Makeup: @makeupbygilly @beflawlesscosmetics @beflawlessskin Hair: @tonywonderhandsss Wardrobe: @sirrickky 📷: @landoslays





MexiCANa! 🖤 Todo lo que desees lo puedes lograr con un corazón guerreo, una mente clara y una actitud de “Si Se Puede!” 💪🏼🇲🇽 🎥: @landoslays 🎶 @snowthaproduct #musica #flow #chiquis #mexicana #camo #miami





👑🐝🖤 #beflawlessskin #beflawlesscosmetics





“If you treat me right, we could go all night” - CAULQUIERA ❤️‍🔥 NEW MUSIC/NUEVA MUSICA 🚨 October 29th @fonovisa #SweetSoundRecords @beflawlessskin @beflawlesscosmetics 📷: @emiliosanchez





Depression. Anxiety. Heartache. I will touch on this and much more in my memoir “UNSTOPPABLE,” available for all of you to read on February 8, 2022. It’s no secret, I’ve been through quite a bit in my life, some of which you’re aware of and some that I have never brought to light, until I started writing this book. I believe it’s necessary to be brutally honest in order to not only change lives and inspire others, but also to hold yourself accountable. Yes, I have fallen to my knees more than once in the last 6 years, but I came to this world to thrive, not to be a victim of what I’ve been through. I’m not into losing, I either win or I learn…and that is what makes me UNSTOPPABLE. If I can do it, so can you! Pre-ORDER your copy today! LINK IN BIO! Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias “INVENCIBLE”, libro que estará disponible para que todos ustedes lo lean el 8 de febrero de 2022. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro. Creo que es necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años, pero he venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo.. y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes! Ya lo puedes PRE-ORDENAR. LINK EN BIO! Makeup: @makeupbygilly @beflawlesscosmetics @beflawlessskin Hair: @tonywonderhandsss Wardrobe: @sirrickky 📷: @emiliosanchez

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».