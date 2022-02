Chile.- El Gobierno de Chile defiende que el estado de emergencia en el sur del país no implica "violencia cero"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Chile ha defendido este miércoles que la declaración del estado de emergencia en cuatro provincias del sur del país no supone que iba a hacer "violencia cero", mientras que ha asegurado que tras la militarización de la zona "los delitos violentos y los ataques incendiarios han disminuido".



Asimismo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, ha detallado que no se descarta aprobar otra prórroga de este estado de emergencia, ya que "la medida en buena parte está dando resultado".



"Quisiéramos que fuera mucho menos por supuesto (la violencia), quisiéramos que no ocurriera nada y quisiéramos no llegar a tener que extenderlo, porque eso querría decir que efectivamente las personas que eligieron la violencia se estarían replegando, pero de ser necesario, por supuesto que vamos a avanzar en todas las medidas que sean necesarias y que sean posibles de implementar", ha matizado Delgado al respecto.



En este sentido, el ministro ha recordado que desde La Moneda nunca se dijo que "iba a hacer violencia cero". "Lo que dijimos era que este estado de excepción iba a permitir una colaboración importante de las Fuerzas Armadas con las policías en la Macrozona Sur para evitar y perseguir el narcotráfico, las armas de guerra y de grueso calibre, los ataques de camiones, la quema de viviendas", ha remachado.



Esta colaboración ha permitido "un 43 por ciento de delitos violentos" menos en la zona, donde se ha detenido a 30 personas, aunque el problema es "mucho más complejo que solo 15 o 30 días".



Este martes el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció una extensión del estado de emergencia, que estará en vigencia hasta el próximo 11 de noviembre en las provincias afectadas, que son Bío Bío, Arauco, Cautín y Malleco, en la región del Bío Bío y de La Araucanía.



La región sur de Chile, donde se concentra la mayor población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas.



En las últimas semanas, en protesta por los actos violentos registrados en la zona, agrupaciones de camioneros han bloqueado diversas rutas en los sectores donde se aplicará el estado de emergencia.



Mientras esté vigente, el estado de excepción "permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones y, por lo tanto, no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial", ha detallado Piñera.