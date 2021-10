Cambios de Apple afectaron ‘moderadamente’ ingresos de YouTube

(Bloomberg) -- La directora financiera de Alphabet Inc., Ruth Porat dijo que los cambios en el rastreo de publicidad de Apple Inc. tuvieron un “impacto moderado en los ingresos de YouTube”.

El director comercial, Philipp Schindler, indicó también que la medida de Apple, que prohíbe el rastreo por default de los anuncios publicitarios en iPhones, es parte de un impulso de privacidad más amplio, lo que sugiere que el negocio de anuncios de Google puede manejarlos.

Sus comentarios después del informe de ganancias del tercer trimestre de la compañía el martes parecen ser los primeros comentarios públicos de los ejecutivos de Google sobre el impacto que han tenido los cambios de Apple.

