Bulgaria.- El Constitucional búlgaro anula el nombramiento del ministro de Economía por tener doble nacionalidad

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Bulgaria ha anulado este miércoles el decreto que nombraba a Kiril Petkov como ministro de Economía interino debido a que en el momento de la designación contaba con la doble nacionalidad, cuando solo podía ser ciudadano búlgaro según los magistrados.



Petkov accedió al cargo después de que el presidente del país, Rumen Radev, aprobara un decreto el pasado 10 de mayo cuando contaba con la ciudadanía canadiense además de la búlgara, algo que no declaró en su momento. Este miércoles, con once votos a favor, el tribunal ha decretado que esto es inconstitucional, según informa 'Dvevnik'.



A pesar de la decisión del tribunal, no obstante, las decisiones que ha adoptado Petkov mientras estaba en el cargo no serán invalidadas. El hasta ahora ministro de Economía ha lamentado que "hoy Bulgaria ha perdido una parte de su soberanía".



Petkov también ha defendido que firmó una declaración de voluntad antes de ser nombrado como miembro del gabinete en la que renunciaba a su ciudadanía canadiense, entregando el pasaporte de Canadá y pagando una tasa, por lo que estaba seguro de haber cumplido con la Constitución, ha lamentado en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.



No obstante, documentos de las autoridades canadienses apuntan a que Petkov perdió oficialmente su ciudadanía el pasado 20 de agosto, cuando ya llevaba más de tres meses en el cargo.