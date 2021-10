Bolsonaro afirma que Petrobras solo le causa "dolores de cabeza"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Brasilia, 27 oct (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles que Petrobras, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, solo le da "dolores de cabeza" y volvió a sugerir que la estatal debería ser privatizada.

"Yo no puedo intervenir en Petrobras, pero es una estatal que, con todo respeto, solo me da dolores de cabeza", dijo el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan en alusión a los fuertes aumentos de precios que han sufrido los combustibles en el país, que ya superan el 40 % en los últimos doce meses.

"Están subiendo en todo el mundo", apuntó el mandatario, que dijo que no puede interferir en la política de precios de Petrobras, que refleja en el país las oscilaciones de los mercados internacionales.

Bolsonaro planteó "de qué sirve que Petrobras tenga récords de producción" de crudo si luego los beneficios que obtiene son "para sus accionistas", debido al carácter mixto que tiene la empresa, controlada por el Estado pero que cotiza en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.

En ese marco, el presidente reiteró que el Gobierno puede pensar en incluir a la petrolera "en el radar de la privatización", una posibilidad que ha sido barajada en las últimas semanas por el ministro de Economía, Paulo Guedes, y causó ciertas turbulencias en la bolsa de Sao Paulo.

Según el influyente ministro, la tendencia mundial hacia la sustitución de los combustibles fósiles hará que "dentro de 30 ó 40 años Petrobras no valga nada", por lo que podría ser "más negocio" privatizarla ahora, cuando el petróleo conserva su importancia.