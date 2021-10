Autoridades presentarán hallazgos de tiroteo en el set

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Investigadores planean discutir sus hallazgos iniciales el miércoles en el tiroteo fatal en el set de una película donde Alec Baldwin disparó una pistola de utilería, matando a una directora de fotografía e hiriendo al director.

La conferencia de prensa del alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, y la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies, promete las primeras declaraciones públicas detalladas de los investigadores sobre la muerte de Halyna Hutchins, de 42 años, durante un ensayo en un rancho de Nuevo México.

La secuencia de eventos del 21 de octubre ha desconcertado a los profesionales de Hollywood y provocó llamados para regular mejor las armas de fuego en los sets o incluso prohibirlas en la era de las imágenes realistas generadas por computadora.

Documentos judiciales dicen que un asistente de dirección, Dave Halls, tomó el arma de una carretilla y se la entregó a Baldwin, indicando que era segura de usar al gritar “arma fría”. Pero la pistola estaba cargada, según una declaración jurada escrita de un detective.

Baldwin, de 63 años, conocido por sus papeles en “30 Rock”, “The Departed” ("Los infiltrados") y “The Hunt for Red October” ("La caza al Octubre Rojo"), además de su personificación del expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”, ha descrito el suceso como un "accidente trágico”.

Carmack-Altwies dijo a The Associated Press antes de la conferencia de prensa que la investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales, lejos de cualquier decisión sobre si se presentarán o no cargos penales.

Dijo que los involucrados en la producción estaban cooperando con las autoridades y que los fiscales no revisarán la evidencia completa hasta que la oficina del alguacil termine una investigación inicial.

La pistola que utilizó Baldwin era una de las tres que un especialista en armas de fuego, o “armero”, había colocado en una carreta afuera del edificio donde se estaba ensayando una escena, según los registros judiciales.

El director Joel Souza, que estaba parado detrás de Hutchins y resultó herido, dijo a los investigadores que nunca debería haber balas reales presentes cerca de la escena.

Las autoridades incautaron tres revólveres negros, cinturones de armas con fundas, cajas de municiones, una riñonera con municiones, varios casquillos usados ​​y prendas de vestir e hisopos con lo que se creía que era sangre.

La producción de “Rust” se ha visto aquejada por disputas en el lugar de trabajo desde el comienzo a principios de octubre. Horas antes del tiroteo, varios miembros del equipo de cámara abandonaron el set en medio de discordias por las condiciones laborales, incluidos los procedimientos de seguridad.

Es poco probable que Baldwin, en su papel de actor, sea responsabilizado penal o civilmente de la tragedia. Sin embargo, como productor, se encuentra entre una larga lista de asociados de la película que podrían enfrentarse algún tipo de responsabilidad.

Colegas han expresado su preocupación sobre el historial de seguridad de Halls en dos producciones anteriores. Halls no ha devuelto llamadas telefónicas ni mensajes de correo electrónico en busca de declaraciones.

Rust Movie Productions, la productora, dice que está cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación y llevando a cabo su propia revisión interna de los procedimientos con el cierre de la producción.