Australia insiste en que no hará exenciones de entrada a tenistas sin vacunar

Vista general en una imagen de archivo de una pista de tenis durante el Abierto de Australia de 2021, el pasado mes de febrero. EFE/EPA/DEAN LEWINS

Sídney (Australia), 27 oct (EFE).- El gobierno del estado de Victoria, que acoge en Melbourne el Abierto de Australia, insistió este miércoles en que "no hará exenciones" para permitir la entrada a los tenistas que no estén vacunados contra la covid-19.

“Nuestra recomendación sanitaria es que cuando abramos las fronteras (internacionales), todos los que vienen a Australia tienen que tener la pauta completa de la vacuna", remarcó hoy ante los medios el jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews.

La semana pasada el político regional ya avisó de que los deportistas que quieran participar en el torneo deben haber recibido la pauta completa del fármaco.

El vigente campeón del torneo y actual número 1 de la clasificación mundial, Novak Djokovic, es uno de los tenistas que han evitado pronunciarse sobre si están vacunados o no.

Australia tiene previsto reabrir sus fronteras internacionales progresivamente a partir del 1 de noviembre, tras cerrarlas en marzo de 2020, al haber alcanzado la meta de vacunación del 80 por ciento de la población objetivo, de acuerdo a un plan nacional que privilegia a aquellos que tengan la pauta completa de la vacuna.

En el marco de la reapertura, el gobierno australiano permite que se soliciten exenciones para la entrada o salida de las personas que no están vacunadas o tengan una dosis, en un contexto en que los diferentes gobiernos regionales aplican con mayor o menor rigor las órdenes sanitarias implementadas durante la pandemia.

Estas competencias incluyen por ejemplo la imposición de cuarentenas, tal y como sucedió a principios de año cuando los tenistas que participaron en el Abierto de Australia tuvieron que aislarse para poder disputar el torneo.

Antes de las declaraciones de Andrews, el el primer ministro australiano, Scott Morrison, consideró que los tenistas pueden solicitar una exención de entrada como si fuesen trabajadores cualificados, pero recalcó que si no están vacunados deberán cumplir con las cuarentenas que rigen en Victoria.

"Se pueden otorgar esas exenciones, pero cuando entren, se tienen que regir por las reglas determinadas por las órdenes de salud pública de cada región. Creo que es una regla muy sensata", comentó el mandatario australiano a la emisora 3AW.

Durante la pandemia Australia ha cancelado infinidad de eventos deportivos como el Gran Premio de Formula Uno y MotoGP, así como torneos de rugby, golf y las populares carreras de caballos, pero desde mediados de mes ya ha comenzado a permitir la vuelta de espectadores, con aforo limitado, a los estadios deportivos en los lugares afectados por la covid-19.