Alemania.- Alemania rebaja las previsiones de crecimiento para 2021 y anticipa un rebote en 2022

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Economía saliente de Alemania, Peter Altmaier, ha confirmado que el Gobierno germano asume que el ritmo de crecimiento de la mayor economía europea en 2021 no cumplirá las expectativas como consecuencia del impacto de los problemas de la cadena de suministro y los elevados precios de la energía.



"El crecimiento de este año será inferior a lo que todos imaginamos", ha reconocido Altmaier durante una entrevista con la cadena alemana de televisión ARD, donde, al ser preguntado, no ha rechazado la cifra publicada por varios medios alemanes del 2,6% de crecimiento del PIB en 2021 en vez del 3,5% previsto por Berlín el pasado mes de abril.



No obstante, de cara al próximo año, Altmaier ha expresado su confianza en que se registre un 'boom' y el crecimiento supere el 4%. "La condición previa es que estabilicemos las cadenas internacionales de suministro, asegurando la producción de más microprocesadores", ha indicado.



Según las cifras publicadas en medios alemanes, el Gobierno espera ahora un rebote del PIB del 4,1% en 2022, frente al crecimiento del 3,6% previsto el pasado mes de abril.