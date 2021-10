Vacunación contra covid-19 en México para adolescentes con enfermedades crónicas

Ciudad de México inicia vacunación contra covid-19 de menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas =(Video+Fotos)= México, 25 Oct 2021 (AFP) - Ciudad de México inició este lunes la vacunación contra covid-19 de menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, mientras que para el resto de los niños aún no hay un plan de inmunización."Arrancamos con la aplicación de la 1era. dosis de la vacuna contra #COVID19 para menores de 12 a 17 años con comorbilidades", destacó este lunes el gobierno de Ciudad de México en Twitter.El estado de Baja California (noroeste), fronterizo con Estados Unidos, también comenzó la aplicación del biológico a menores con enfermedades graves.Acompañados de sus padres, los menores, algunos con uniformes escolares, acudieron a los centros de vacunación. "Habían dicho que los niños no los iban a vacunar, y si nosotros como adultos estamos en riesgo pues ellos aún más, y ahorita más cuando ya regresaron a clases y tiene contacto con más niños", comentó aliviada a la AFP Ivette Martínez, madre de un menor con Asperger.El gobierno federal no incluyó a los menores de 18 años en su plan nacional de inmunización argumentando, sobre todo, que exponerlos a temprana edad a la vacuna podría limitar su sistema inmunológico.Sin embargo, un juzgado determinó este mes que el gobierno debe modificar su política a fin de que sean inmunizadas de manera generalizada los menores de 12 a 17 años, fallo que el gobierno dijo que analiza.Los menores de Ciudad de México, epicentro de la pandemia, reciben la vacuna de Pfizer-BioNTech, la única aprobada para ese sector.Unos 25 millones de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato regresaron a clases presenciales el pasado 30 de agosto.Desde entonces algunos padres de familia recurrieron a la justicia por la vacunación de sus hijos, logrando la inmunización de algunos menores.Así se allanó el camino para que este lunes Paola Abigail Chocooj, de 15 años, enferma de diabetes tipo 1, recibiera su primera vacuna.Su madre Ileana Silva, de 47 años, vivía "muy nerviosa" de que la menor se contagiara, y tras la inmunización que recibió este lunes dice que ya está "un poquito tranquila".En México 69,9 millones de adultos han sido vacunados.Con 126 millones de habitantes, México es el cuarto país más golpeado del mundo por el coronavirus en números absolutos, con 286.346 fallecimientos y 3,7 millones de casos acumulados, según cifras oficiales.jg/lda -------------------------------------------------------------