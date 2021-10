Unos 250 hondureños viajarán a España a trabajar en la recolección de fresas

Fotografía de archivo en la que se registraron canastas de fresas recolectadas en un campo en Huelva (España). EFE/Miguel Vázquez

Tegucigalpa, 25 oct (EFE).- Unos 250 hondureños viajarán a Huelva, España, para trabajar de manera temporal en la recolección de fresas, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa.

El viaje, del que no se precisó fecha, formará parte de una preselección del primer proyecto piloto para la ejecución del Acuerdo Regulación Ordenada de Flujos Migratorios Laborales, entre Honduras y España, indicó la Cancillería de Tegucigalpa en un comunicado.

Para establecer los parámetros del Acuerdo, altos funcionarios de los dos países se reunieron hoy en la capital hondureña.

La representación de España fue encabezada por el director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Santiago Yerga Cobos, quien llegó a Honduras con representantes de la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la distribuidora Fresón de Palo.

A la misión española se sumó el embajador de su país en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick, añade la información oficial.

La representación de Honduras estuvo encabezada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olvin Villalobos, acompañado por la vicecanciller, Nelly Jerez, y la embajadora hondureña en Madrid, María Dolores Agüero.

"En la reunión se estableció los parámetros para la preselección de los candidatos que viajarán a la ciudad portuaria de Huelva, al suroeste de la comunidad autónoma de Andalucía, para realizar labores agrícolas durante la temporada de recolección de fresas", indicó la misma fuente.

Yerga Cobos dijo que les "satisface" el hecho de que no se está apoyando a una persona en particular, sino a toda una familia por cada hondureño que sea seleccionado para ir a trabajar a Huelva.

La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, expresó que "cuando trabajamos con este tipo de convenios, estamos afianzando mucho más la relación con España".

Añadió que el apoyo de España evitará que las familias favorecidas con el acuerdo entre los dos países hagan rutas migratorias peligrosas que pongan en riesgo su vida.

La embajadora María Dolores Agüero señaló que el acuerdo es un punto de partida, y que el interés de su país y España es que, además de los 250 hondureños, sean beneficiadas "muchas más familias".