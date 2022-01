UE.- Los ministros de Energía continúan este martes con el debate sobre la respuesta de la UE al alza de precios

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Energía de la Unión Europea mantendrán este martes un nuevo debate sobre la respuesta del bloque a la escalada de los precios energéticos en una cita que da continuidad a la discusión de la pasada semana entre los jefes de Estado y de Gobierno, que prometieron volver al asunto en diciembre.



Al encuentro extraordinario de los titulares de Energía de los Veintisiete --no estaba previsto inicialmente y fue convocado como reacción al escenario actual-- no asistirá la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sino la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.



La delegación española defenderá en esta reunión en Luxemburgo las medidas que el Gobierno ha trasladado a Bruselas y a sus socios del bloque desde hace semanas atrás, cuando reclamó una reacción conjunta. Entre ellas, una revisión del sistema energético europeo, la creación de una plataforma de compras de gas para crear una reserva estratégica o analizar la especulación del comercio de emisiones de CO2.



España cuenta en esta batalla con Francia, Grecia o Italia, países que piden ser más ambiciosos en la respuesta al alza de precios. El foco lo ponen especialmente en el sistema para fijar precios en el mercado mayorista de la electricidad, en el que queda fijado por la tecnología más cara que es utilizada.



Bruselas ha encargado en su documento de respuesta un informe sobre el funcionamiento de este sistema, pero el propio texto de la Comisión ya avanzaba que era poco probable que un diseño distinto fuera más eficiente para impulsar la transición ecológica del bloque.



Frente a la alianza de España, un grupo de países liderado por Alemania, Países Bajos y los nórdicos han publicado una declaración conjunta justo antes de la reunión de ministros de Energía en la que rechazan una reforma de calado del mercado eléctrico europeo y apuestan por medidas nacionales temporales para actuar frente al aumento actual de los precios.



En este contexto, Eslovenia, como presidencia de turno de la UE, ha preparado dos preguntas para centrar el debate de este martes. En particular, los Veintisiete tendrán que debatir sobre cómo podría la UE "apoyar y complementar" las medidas "inmediatas" que se adopten en cada país para mitigar el impacto del aumento de precios.



Los ministros también tendrán que valorar si las medidas propuestas a medio plazo por Bruselas son "suficiente" para hacer frente al "problema de las futuras fluctuaciones" y concretar "qué otras medidas podrían plantearse" tanto a nivel nacional como europeo.



El debate de los ministros de Energía de los Veintisiete será así un paso más en la coordinación del bloque en este escenario de incremento en los precios energéticos. Los informes encargados por Bruselas están previstos para mediados de noviembre y los líderes de la UE volverán a debatir este asunto en la cumbre de mediados de diciembre.