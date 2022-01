Ucrania.- La Justicia holandesa falla a favor de devolver a Ucrania las piezas de oro escita procedentes de Crimea

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam ha fallado este martes a favor de devolver al Gobierno de Ucrania el oro escita procedente de Crimea y que estaba siendo expuesto como parte de una serie de exhibiciones en varios museos holandeses.



"Aunque las muestras proceden de Crimea (...), forman parte del patrimonio de Ucrania, que proclamó su independencia en 1991", ha señalado la jueza que ha presidido la audiencia. Así, el museo Allard Person deberá entregar estas piezas a Ucrania, si bien el Gobierno ruso podrá apelar la decisión ante el Supremo holandés.



Según la corte, será el Estado de Ucrania el que "preserve este oro hasta que se estabilice la situación en Crimea", territorio anexionado por Rusia en 2014. Cuando Crimea formaba parte de Ucrania, cuatro museos de la península concedieron sus muestras para la exposición "Crimea: oro y secretos del Mar Negro", que se montó primero en Bonn y después en Ámsterdam.



La salida de estos valores culturales se efectuó a tenor con los acuerdos firmados con el Museo de Renania, en Bonn, (Rheinische Landesmuseum) y con la galería Allard Pierson, de Ámsterdam. Además de Crimea, en la exposición participó también el Museo de Valores Históricos de Kiev, filial del Museo Nacional de Historia de Ucrania.



La exposición incluía piezas únicas que no habían sido expuestas nunca en Europa. Sin embargo, en agosto de 2014 salió a la luz que la galería holandesa se negaba a entregar la colección de oro escita tanto a Ucrania como a Rusia a la espera de que ambos llegaran a un acuerdo al respecto o de que se produjera una decisión judicial.



Si bien en 2014 se enviaron de vuelta a Ucrania las piezas pertenecientes al Museo de Valores Históricos de Ucrania, el oro procedente de Crimea seguía guardado en los sótanos de la galería Allard Pierson.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado la decisión como una "esperada victoria" para el país por parte del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam: "el oro escita vuelve a casa". "Estamos agradecidos al tribunal por una decisión justa y al Ministerio de Exteriores por el resultado", ha aseverado antes de matizar que "después del oro recuperarán Crimea".



"No solo hemos recuperado piezas de museo, sino parte de nuestro código nacional", ha dicho Dimitro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano.



Las autoridades crimeas, por su parte, han asegurado que el veredicto contradice el Derecho Internacional y que se trata de una decisión política.



"La decisión del tribunal sobre la colección no tiene precedentes y contradice todas las normas vigentes del derecho internacional, los asuntos de los museos y la protección del patrimonio cultural, creo que esto es un veredicto politizado dictado por de la falta de volver de reconocer a Crimea como parte del territorio ruso", ha señalado la ministra de Cultura de Crimea, Arina Novoselskaya, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.



En este sentido, ha recalcado que las autoridades de la península rechazan categóricamente la decisión del tribunal y "continuarán trabajando para devolver las colecciones por todos los métodos legales posibles". El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha asegurado que seguirá luchando por la devolución del oro a la península.