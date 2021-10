The Legacy inaugura una exposición para destacar el legado de España en EEUU

La muestra pretende que el público haga "un viaje en el tiempo a través de algunos de los hitos más destacados que marcaron el devenir" de Norteamérica, han explicado hoy sus promotores en la inauguración. EFE/Sofía Almendro de Salazar

Madrid, 26 oct (EFE).- La Asociación The Legacy, en colaboración con el Ministerio de Defensa de España, inauguró una exposición sobre el legado español en Estados Unidos de América en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, con reproducciones a mayor formato de imágenes inspiradas en postales tradicionales.

La muestra pretende que el público haga "un viaje en el tiempo a través de algunos de los hitos más destacados que marcaron el devenir" de Norteamérica, explicaron hoy sus promotores en la inauguración.

Las 33 imágenes de la exposición muestran líderes como el General Manuel de Montiano y Sopelana, que gobernó la Florida Española en 1737 y al Rey Carlos III, así como tradiciones y valores que han aportado al nacimiento de Norteamérica.

The Legacy es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a destacar la contribución histórica y cultural del pueblo español a los Estados Unidos.

Esta muestra de postales forma parte del proyecto "Eñe" que ha nacido en 2021, en el V aniversario de la constitución de The Legacy.

El proyecto "Eñe" también produjo "vídeos con capítulos de la historia de España en común con los Estados Unidos y ha creado un poster de un mapa con la información clave del Virreinato de Nueva España" según Eva González, la presidenta y fundadora de la asociación.