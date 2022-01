Tenis.-Pablo Andújar supera el debut en San Petersburgo y Pedro Martínez se despide

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Andújar se estrenó este martes con triunfo en el torneo de San Petersburgo (Rusia), de categoría ATP 250 que se disputa bajo techo sobre pista dura, después de imponerse al argentino Federico Delbonis, mientras que su compatriota Pedro Martínez cayó en su debut frente al estadounidense Tommy Paul.



Andújar ofreció un gran nivel ante un rival que no se lo puso fácil, pero su primer set fue decisivo para superar el primer encuentro en el certamen ruso. El conquense se llevó la manga inicial por un claro 6-2 y cerró el triunfo en el 'tie-break' de la segunda por 7-6 (1). Su rival en segunda ronda será el canadiense Denis Shapovalov, segundo favorito.



Por su parte, Pedro Martínez -cuartofinalista en Moscú hace una semana- no pudo seguir el mismo camino que Andújar y cedió a las primeras de cambio frente a Tommy Paul, que se llevó el envite por 6-3 y 6-2 en un partido que no alcanzó la hora y media de duración.



Además, la jornada de este martes también dejó la eliminación de la tenista española -de origen moldavo- Cristina Bucsa en el torneo de Courmayeur (Italia), donde tuvo que retirarse por lesión cuando perdía 6-1 y 5-0 contra la china Wang Xinyu.