River gana por goleada e ilusiona a sus fans con salir campeones de la liga

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- River Plate goleó este lunes por 3-0 a Argentinos Juniors, se consagró como único líder de la liga en el cierre de la decimoctava jornada del torneo argentino, el resultado hace ilusionar a los fanáticos con el campeonato.

Con goles de Bruno Zuculini, Julián Álvarez y Braian Romero, ‘el Millonario’ ganó a domicilio dominando el partido desde su inicio, el equipo de Marcelo Gallardo obtuvo su octava victoria consecutiva y se aleja de su escolta, Talleres, por nueve puntos.

Por su parte, Argentinos no logró reaccionar y casi no llegó al área del arquero, Franco Armani, River mantiene el liderazgo de la liga con 42 unidades.

En otro de los seis encuentros disputados este lunes, Aldosivi tuvo un agónico triunfo con un jugador menos por 2-1 frente a Arsenal, con este resultado alcanzó los 20 puntos y quedó en la vigesimoprimera posición por delante de San Lorenzo.

Mientras que el Arsenal quedó apalancado en la última posición de la tabla y compartiendo 13 unidades con Central Córdoba.

Newell’s no consigue levantar cabeza desde hace 13 partidos, en esta oportunidad perdió contra Sarmiento por 2-1 y mantiene la vigesimosegunda posición con 17 unidades.

Por otro lado, Atlético de Tucumán y Patronato empataron 2-2 con dobletes de Ramiro Carrera y Sebastián Sosa respectivamente, el resultado dejó sabor a poco en ambos equipos, ya que se encuentran en el fondo de la tabla.

Sin embargo, un empate inesperado fue el de Lanús y Talleres de Córdoba, el partido finalizó 3-3 y cortó la ilusión de los cordobeses de acercarse al River.

José Sand, el máximo artillero de la liga, le puso el punto final tras recibir un centro desde la izquierda y poner el balón en el ángulo a cinco minutos de finalizar el segundo tiempo.

El “Granate” quedó cuarto con 31 puntos detrás de Vélez, entre tanto Talleres mantiene la segunda posición con 33 unidades.

El último duelo de esta jornada terminó con la victoria de Independiente por 1-0 ante Unión de Santa Fe, el autor del único gol, Braian Martínez, ganó en una j

El director técnico del ‘Rojo’, Julio César Falcioni, no pudo dirigir a su equipo debido a un cuadro febril y debió ser reemplazado por el asistente técnico, Omar Píccoli.

De acuerdo con el parte médico publicado por Independiente, Falcioni se encuentra cursando un “síndrome gripal” pero con “hisopado covid-19 negativo”.