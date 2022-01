Portaltic.-Samsung anuncia ONE UI 4, la compatibilidad de SmartThings con Matter y la apertura de Tizen

26-10-2021 Samsung Developer Conference (SDC) 2021 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



Samsung ha presentado el nuevo software móvil ONE UI 4, que potencia la personalización del dispositivo e introduce nuevas opciones de privaciadad, junto con la integración de Bixby y SmartThings, la adopción del estándar Matter y la apertura de Tizen a otros fabricantes.



La conferencia anual Samsung Developer Conference (SDC) 2021 ha acogido este martes las novedades del ecosistema de la compañía surcoreana, las últimas actualizaciones de software, servicios y plataformas enfocadas al consumidor del futuro.



Es el primer SDC en dos años, y el primero que se celebra completamente de forma virtual. Desde entonces, la vida ha cambiado a consecuencia de la pandemia, que ha hecho que las relaciones de las personas sean más a distancia y digitales. También con los dispositivos que les rodean.



Samsung introdujo su asistente virtual, Bixby, en 2017, y desde entonces se ha convertido en una parte central de la experiencia conectada del usuario de la marca. La compañía lo ha integrado con la plataforma SmartThings, para que los usuarios puedan no solo controlar sus dispositivos mediante comandos de voz, sino para que de dichas órdenes se genere un aprendizaje.



De ambas tecnologías ha surgido Bixby Home Platform, que permite que el usuario pueda ejecutar acciones con comandos de voz en los dispositivos conectados, pero también hacerlos en varios dispositivos de la plataforma SmartThings a la vez. Y para el desarrollo de nuevas soluciones, Samsung ha creado Bixby Home Studio for Developers.



Por otra parte, la compañía ha anunciado que SmartThings adquiere plena compatibilidad con el estándar abierto Matter, un ecosistema que permite la integración de productos del Internet de las Cosas (IoT) de distintos fabricantes, y en el que ya se han incorporado empresas como Google o Amazon.



Fruto de ello es la plataforma SmartThings Hub, que unifica en una mismo lugar los dispositivos conectados de Samsung bajo SmartThings con otros dispositivos que tenga el usuario.



TIZEN



Desde Samsung han destacado el papel que las pantallas han adquirido en la vida de las personas. Especialmente el televisor, y se ha centrado, por una parte, en Samsung TV Plus, el servicio de contenido audiovisual de los smartTV de la compañía, que ya está presente en 23 países; y en el sistema operativo Tizen.



Tizen ha sido rediseñado para incorporar funciones que mejoren las videollamadas a través de los smartTV, por ejemplo, para mantener en el encuadre a los participantes en todo momento. También ha permitido la integración de la app Samsung Healt de salud y el ajuste automático del televisor a los videojuegos, para que tenga una baja latencia y calibre el HDR.



Actualmente, está presente en más de 200 millones de dispositivos en todo el mundo, y la compañía lo ha abierto para que otros fabricantes puedan incorporarlo a sus televisores inteligentes. Además, lo ha extendido a usos profesionales, como en paneles informativos de centros comerciales o aeropuertos,



ONE UI 4



En tecnología móvil, las novedades de software de Samsung se han centrado en la nueva ONE UI 4, que incorpora funciones diseñadas para incrementar la personalización a través de la elección de la paleta de color o de los componentes visuales como los iconos o las notificaciones.



También ha rediseñado los 'widget', que ahora presentan bordes más redondeados, introducido el nuevo panel para ajustes rápidos como el brillo y las parejas de emoji para aumentar la expresividad en las conversaciones de texto.



La nueva versión de la capa de personalización de Samsung introduce funciones de privacidad como un indicador de cámara en uso o más opciones de ajuste con los que otorgar permisos de acceso a la cámara, el micrófono o la localización.



La aplicación de la cámara también ha sido rediseñada, para que sea más intuitiva, como ha expresado la compañía. Y cuenta con opciones de edición adicionales en Photo Remaster. Las fotografías se pueden compartir rápidamente con otros contactos con 'quick share'. También permite compartir las fotos sin adjuntar la localización, dentro de las nuevas opciones de privacidad.



Junto a ONE UI 4, Samsung ha presentado ONE UI Book 4, que lleva la experiencia móvil a los ordenadores Galaxy Book con Windows 11.