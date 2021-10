Petróleo sube; mercado atento a datos de existencias

(Bloomberg) -- El petróleo subió mientras los operadores están a la espera de los datos de suministros de Estados Unidos que mostrarán si los inventarios se ajustaron aún más en el centro de almacenamiento de crudo de Cushing, Oklahoma.

Los futuros del crudo estadounidense subieron un 1,1% el martes, manteniéndose en el nivel más alto desde 2014. El recuento de inventarios del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) se publicará el martes por la tarde y será observado de cerca, dado que la disminución de las existencias en Cushing registrada las últimas semanas ha llevado a grandes movimientos en los diferenciales de los plazos, debido a que los operadores pagan primas por una oferta más inmediata. Los equilibrios de oferta y demanda en el centro impulsan el comercio diario de petróleo por un valor de cientos de millones de dólares.

Los analistas esperan otra caída en los suministros en Cushing esta semana en medio de una producción reducida en EE.UU., moratorias de perforación y una mayor demanda. Los temores de que las existencias caigan por debajo de los niveles operativos mínimos han seguido elevando los precios del petróleo, dijo Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group Inc.

Las refinerías “están recurriendo a Cushing a un ritmo bastante increíble en este momento”, dijo Flynn. “Nos estamos acercando a tener las reservas vacías”.

Los futuros del crudo se han disparado en los últimos meses debido a la escasez de gas natural y carbón, lo que ha impulsado la demanda de productos derivados del petróleo. Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock Inc., incluso dijo que existe una alta probabilidad de que el crudo llegue a los US$100 el barril. El crudo Brent, una referencia mundial, se está acercando a su máximo de 2018 de US$86,74 el barril.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán la próxima semana para evaluar su política de producción.

