Perú.- Castillo pide al Congreso trabajar en una ley "conjunta" para nacionalizar el mayor yacimiento de gas en Perú

Repsol participa en el consorcio de Camisea



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha reclamado este lunes al Congreso trabajar en una ley "conjunta" para nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, el más importante del país, en Cuzco, en el marco de una serie de declaraciones en favor de intervenir en el lugar.



"Instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos", ha manifestado el mandatario durante un acto en la localidad de Bagua Grande, en la región de Amazonas.



El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es el más importante de Perú y uno de los más representativos de Latinoamérica. Allí se lleva a cabo una operación de tipo 'off shore in land', que consiste en operar en tierra como si se tratara de una producción en mar (logística aérea, fluvial y sin apertura de caminos).



El activo está participado por un consorcio integrado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Innovation, Repsol y Sonatrach, produciendo gas natural y condensado de los Lotes 88 y 56.



"Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo produce", ha dicho el presidente, antes de abogar por "destrabar" los proyectos en diversas provincias con el objetivo de "dar trabajo a los jóvenes, a las comunidades y a los pueblos", según ha recogido la cadena de televisión TV Perú.



El propio Castillo afirmó durante el fin de semana en su cuenta en Twitter que el Gobierno "ha dispuesto el inicio del desarrollo de la infraestructura para la masificación del gas natural en las regiones de Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali".



Sin embargo, el ministro de Economía, Pedro Francke, descartó en septiembre la posibilidad de acometer expropiaciones en el sector del gas natural y las hidroeléctricas, después también de una declaraciones parecidas del primer ministro, Guido Bellido, quien dijo que el sector energético "tiene que estar en manos del Gobierno".



"No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa", matizó Francke.