Paloma San Basilio asegura que su aparición en los 'Pandora Papers' es "una información errónea"

26-10-2021



MADRID, 26 (CHANCE)



Paloma San Basilio ha sido el último rostro conocido de nuestro país cuyo nombre aparece en los 'Pandora Papers'. Según ha desvelado 'La Sexta', Tanto la artista como su hija, Ivana Vanesa Gómez San Basilio, estarían vinculadas a una cuenta bancaria con ramificaciones offshore de una compañía registrada en Bahamas, operativa entre los años 2000 y 2012.



Una información que Paloma ha desmentido rotundamente en su reaparición tras la polémica, asegurando que su aparición y la de su hija en los Papeles de Pandora se trata de "una información errónea" que ya ha puesto el asunto "en manos de mi abogada".



Unas declaraciones que ha dado en exclusiva a Europa Press en el estreno del nuevo espectáculo del Mago Pop en la Gran Vía madrileña, en el que no ha dudado en desvelar que lo "más mágico" que le ha sucedido en la vida "ha sido mi hija". Más unida que nunca a Ivana Vanesa - que reside en Estados Unidos - después de que sus nombres hayan aparecido en los 'Pandora Papers', Paloma ha confesado que "hablamos muchísimo". "Ella me anima cuando yo no estoy bien y yo la animo a ella", ha apuntado, sin hacer referencia a los titulares que han acaparado a su pesar en los últimos días.



Muy esquiva, la cantante ha evitado pronunciarse sobre su aparición en los 'Pandora Papers'. "No tengo nada que decir. Son informaciones erróneas", ha afirmado, asegurando que el tema "está en manos de mi abogada". "Que haga lo que tenga que hacer", ha respondido cuando le hemos preguntado si tomará medidas legales por la noticia. Su rotundo desmentido, ¡en el siguiente vídeo!