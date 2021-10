Oro baja por estabilidad del dólar, inversores evalúan perspectivas de tasas

Por Arundhati Sarkar

26 oct (Reuters) - Los precios del oro caían el martes, tras una racha alcista de cinco sesiones, ya que el dólar se estabilizaba y los inversores esperaban importantes reuniones de bancos centrales en busca de pistas sobre las próximas subidas de tasas de interés, en medio de preocupaciones por la inflación.

* A las 1012 GMT, el oro al contado cedía un 0,3%, a 1.802 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,1%, a 1.804,90 dólares.

* "Hay una leve recuperación del dólar y ese no es el mejor factor para el oro. No obstante, no se espera que los precios bajen con fuerza, ya que los inversores se han dado cuenta de que hay riesgos a la vuelta de la esquina", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo de Kinesis Money.

* El dólar se recuperaba desde un reciente retroceso, encareciendo el lingote para los tenedores de otras monedas.

* El Banco de Japón y el Banco Central Europeo celebrarán reuniones de política monetaria el jueves, mientras que la Reserva Federal hará lo propio la próxima semana.

* El oro, por tanto, no tiene mucho espacio en el corto plazo, dijo De Casa, agregando que "solo una Fed cauta o una desaceleración del dólar podría llevarlo hasta los 1.900 dólares, de lo contrario solo hay espacio para una apreciación moderada a 1.820-1.830 dólares".

* El lingote suele ser considerado una cobertura frente a la inflación, aunque un estímulo reducido y las subidas de tasas impulsan al alza el rendimiento de los bonos gubernamentales, elevando el costo de oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.

* En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 1%, a 24,31 dólares la onza; el platino cedía un 1,1%, a 1.045,60 dólares; y el paladio bajaba un 0,6%, a 2.038,95 dólares.

(Reporte de Arundhati Sarkar y Nakul Iyer en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)