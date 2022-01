O.Próximo.- EEUU se "opone firmemente" a los planes Israel de construir 1.300 viviendas en Cisjordania

09-07-2021 Asentamiento israelí de Halamish, en Cisjordania. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI



El Departamento de Estado señala que este proyecto es "completamente incompatible" con el objetivo de rebajar tensiones en la zona



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado estadounidense ha señalado que se "opone firmemente" a los planes del Gobierno de Israel de construir más de 1.300 viviendas en asentamientos en Cisjordania.



El portavoz del Departamento, Ned Price, ha señalado en conferencia de prensa que la Administración del presidente Joe Biden está "profundamente preocupada" por este proyecto israelí.



"Nos oponemos firmemente a la expansión de los asentamientos, que es completamente incompatible con los esfuerzos para reducir las tensiones y garantizar la calma, y daña las perspectivas de una solución de dos estados", ha añadido Price.



Así, el Departamento de Estado considera "inaceptables" estos planes y ha confirmado que continuará "planteando este tema directamente con altos funcionarios israelíes en sus "discusiones privadas"



El pasado domingo, el ministro de Construcción de Israel, Zeev Elkin, anunció el comienzo del procedimiento para adelantar la aprobación de la construcción de más de 1.300 viviendas en asentamientos de Cisjordania.



El anuncio incluyó 729 unidades en Ariel, 346 unidades en Beit El, 102 en Elkana, 96 unidades en Geva Binyamin, 57 unidades en Emanuel, 22 unidades en Karnei Shomron y una unidad en Beitar Illit, según informó 'Jerusalem Post'.



"Como prometimos, cumplimos", declaró Elkin, quien apuntó que "fortalecer y expandir el asentamiento judío en Judea y Samaria es algo necesario y muy importante en la visión de la empresa sionista".



El ministró empleó así la denominación que el Gobierno israelí usa para describir lo que Naciones Unidas y la UE describen como territorios ocupados en Cisjordania.



Los funcionarios estadounidenses normalmente se han abstenido a lanzar críticas a este tipo de decisiones por parte de Israel, pero sí han mostrado su rechazado a "medidas unilaterales" por parte de ambos bandos que vayan en contra de la solución común entre israelíes y palestinos.



RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN



Esta noticia no fue bien recibida por el Partido Laborista ni por la formación de izquierda Meretz --ambos miembros de la coalición que sostiene al primer ministro Naftali Bennett-- y trasladaron su hastío por esta nueva decisión.



Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, señaló que este anunció ponía "al mundo y en particular a Estados Unidos frente a grandes responsabilidades para enfrentase y afrontar los hechos consumados impuestos por Israel". Shtayé también pidió a la comunidad internacional que hiciesen "pagar (a Israel) el precio de su agresión".



Este anuncio tiene lugar después de que los medios hebreos informaran la semana pasada de otro avance en la construcción de 3.000 viviendas de asentamientos y 1.300 viviendas palestinas en el Área C de Cisjordania.



Este último plan iba a ser aprobado hace dos meses, pero fue detenido por la Administración Civil, informa 'The Times of Israel', y se trata del primer avance a gran escala de los planes de vivienda de los colonos desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo.



El Área C representa alrededor del 60 por ciento de Cisjordania y está totalmente bajo el control administrativo y de seguridad israelí. Israel rara vez aprueba la construcción palestina en el Área C y la inmensa mayoría de las solicitudes son denegadas.