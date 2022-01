Olga Moreno da la callada por respuesta a las diferentes teorías sobre su separación de Antonio David

26-10-2021 Olga Moreno continúa con su rutina al margen de su presunta ruptura con Antonio David EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Casi una semana después de que la revista Lecturas publicase en exclusiva la noticia, la separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno continúa dando mucho de qué hablar. Mientras los protagonistas de la ruptura del año guardan silencio y no confirman ni desmienten las informaciones que se han sucedido en los últimos días, programas de televisión, medios digitales y colaboradores especulan con la situación 'real' de la pareja.



Así, con la sombra de las presuntas infidelidades de Antonio David planeando sobre ellos en todo momento, hay quienes aseguran que el matrimonio no está roto, mientras que otros afirman que pronto emitirán un comunicado conjunto confirmando su separación; también cobra fuerza la teoría de que la pareja atravesaba una fuerte crisis y se encontraban en un impass que no habían comunicado ni a su familia cuando se filtró la noticia de su separación, y tampoco hay que descartar un posible pacto de silencio entre Olga y el excolaborador, con demasiados asuntos pendientes como para dar un paso en falso en este momento.



Diferentes teorías e informaciones sobre las que la ganadora de 'Supervivientes' continúa guardando silencio. Continuando con su día a día intentando ignorar las cámaras que siguen cada uno de sus pasos desde que saltó la noticia de su ruptura con Antonio David, hemos visto a Olga acudir a un centro de salud con su hija Lola, que se ha convertido en su principal preocupación en estos complicados momentos familiares.



Así, mientras el padre de Rocío Flores permanece 'desaparecido' desde que regresó a Málaga a finales de la semana pasada tras haberse reunido con su abogado en Madrid tras salir a la luz la noticia de su separación, Olga no deja de hacer su vida pese a las informaciones que rodean a su matrimonio.



En su tienda de ropa, en la carnicería e incluso en un ambulatorio, pero siempre con la misma actitud. La cabeza alta, el gesto tranquilo y una media sonrisa que refleja que, a pesar de estar en el punto de mira, Olga está muy tranquila y tiene algo claro: por el momento va a guardar silencio, por lo que cobran fuerza las teoría de que hay un pacto de silencio en la pareja para no hablar de su situación real. Su reacción cuando se lo preguntamos... ¡en el siguiente vídeo!