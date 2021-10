New Orleans Pelicans se lleva la victoria frente a Minnesota Timberwolves por 98-107

New Orleans Pelicans se impuso a domicilio a Minnesota Timberwolves por 98-107 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar en casa a New Orleans Pelicans por 96-89. Por su parte, los visitantes perdieron fuera de casa con Minnesota Timberwolves por 96-89. Con este resultado, New Orleans Pelicans acumula una victoria en cuatro partidos jugados en la competencia, mientras que Minnesota Timberwolves se queda con dos victorias en tres partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 19-25. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans aumentaron su diferencia y tuvieron una diferencia máxima de 15 puntos (22-37) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 24-29. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 43-54 en el contador.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo local lograron aproximarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 30-26 (y un 73-80 global). Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante incrementó de nuevo su diferencia, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 16 puntos (88-104) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 25-27. Tras todo esto, el duelo acabó con un resultado de 98-107 para los jugadores del equipo visitante.

Durante el partido, destacó la participación de Jonas Valanciunas y Brandon Ingram, que consiguieron 22 puntos, tres asistencias y 23 rebotes y 27 puntos, una asistencia y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Karl-Anthony Towns y Anthony Edwards, con 32 puntos, siete asistencias y 14 rebotes y 28 puntos, tres asistencias y nueve rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la competición Minnesota Timberwolves se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum. Por su parte, en el próximo partido, New Orleans Pelicans jugará contra Atlanta Hawks en el Smoothie King Center.