Líder empresarial pide a los hondureños "analizar bien" por quién votar

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, habla con Efe el 22 de octubre de 2021, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Humberto Espinoza

Tegucigalpa, 26 oct (EFE).- Los hondureños deben "analizar bien" a quién le darán el voto en las elecciones generales del 28 de noviembre, dijo este martes a Efe el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, al valorar el ambiente de confrontación previo a la consulta popular.

"Creo que la confrontación en la política siempre se va a dar, lo que me da mucha pena es el nivel que muestran varios de los candidatos a los diferentes puestos de elección y el nivel de violencia que le ponen a las cosas", subrayó García.

Agregó que la clase política debe debatir ideas, plantear propuestas distintas y analizarlas con pasión, no incitando a la violencia porque "no es conveniente" para el país.

"Los ciudadanos debemos analizar bien a quién le vamos a dar nuestro voto", enfatizó García, quien además le pidió a la población que no vote por aquellos que tienen la campaña más chistosa o que mejor se ven, físicamente, en la propaganda por televisión, redes sociales y vías públicas.

Según el directivo de la ANDI, hay que ver en los candidatos sus propuestas, iniciativas transparentes y claras; al que tiene una capacidad profesional y académica correcta para ejercer el cargo antes de tomar la decisión de votar.

"Nosotros también somos responsables de lo que ocurre en el país si no ejercemos el sufragio de manera correcta", enfatizó.

LA DEMOCRACIA SE CONSTRUYE A DIARIO Y HAY QUE PROTEGERLA

Honduras retornó al orden constitucional en 1980 después de casi 20 años de regímenes militares, pero en las cuatro décadas que han transcurrido desde entonces, no ha habido bienestar para la mayoría de los hondureños, que ahora suman 9,5 millones.

Además, la frágil democracia hondureña se ha evidenciado más desde el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente, Manuel Zelaya, por promover reformas constitucionales que la ley no le permitía.

"Es importante entender que la democracia es un proceso que se construye paso a paso, día a día y hay que estarlo vigilando, cuidando, protegiendo y cultivando todos los días", dijo García.

El líder empresarial recordó que diversos sectores de la sociedad civil, entre ellos la iniciativa privada, pidieron en su momento una reforma electoral profunda, pero que "lastimosamente no se dio".

Las pocas reformas que fueron aprobadas no son las que la sociedad requería, ni las que organismos internacionales y observadores habían recomendado, agregó.

"Nos quedamos con una segunda reforma muy tibia, tenemos una tarea pendiente para que el próximo año definitivamente se pueda seguir en esa construcción de la democracia, nos toca lidiar en el proceso electoral con lo que tenemos y hacer el mejor uso posible de la legislación actual", subrayó.

García destacó que también será importante que la sociedad vigile que el proceso electoral se lleve a cabo de la mejor manera posible, apoyando al Consejo Nacional Electoral y verificando la actuación de los partidos políticos, candidatos y el personal que estará en las mesas receptoras de votos.

Además, García considera que los partidos políticos deben entender que el control lo tiene la ciudadanía y no ellos, y que con una buena vigilancia el día de las elecciones se podrá ejercer de manera correcta el recuento de votos y la transmisión de los resultados.

Los hondureños elegirán en noviembre un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Las elecciones serán las undécimas consecutivas desde las celebradas en noviembre de 1981.