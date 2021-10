Las inmobiliarias arrastran al Hang Seng tras el impago de otra promotora

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Shanghái (China), 26 oct (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,36 % protagonizadas por un sector inmobiliario a cuyos inversores no pareció sentar bien la noticia de que otra promotora china ha incurrido en el impago de uno de sus bonos 'offshore'.

Modern Land, que cotiza en Hong Kong pero que no forma parte del selectivo, anunció hoy que no ha podido devolver a tiempo los 250 millones de dólares y los intereses correspondientes (un 12,85 %) de un paquete de bonos negociados en el extranjero por "problemas de liquidez inesperados" debidos a la pandemia, la situación macroeconómica y "el entorno de la industria inmobiliaria".

Así pues, el selectivo acabó dejándose hoy 93,76 puntos y cerrando en los 26.038,27, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,67 %.

Signo mixto entre los subíndices, aunque pesaron mucho más las caídas de Inmobiliaria (-1,61 %) y Comercio e Industria (-0,47 %) que los avances de Finanzas (+0,02 %) y Servicios (+0,51 %).

En terreno inmobiliario, las compañías peor paradas fueron China Resources Land (-6,73 %) y Country Garden (-4,3 %).

Tampoco fue una buena sesión para los gigantes digitales: Tencent y Meituan cayeron un 0,59 % y un 1,33 %, respectivamente, mientras que Alibaba bajó un 2,59 %, contagiada del desplome de su filial de servicios sanitarios, Ali Health (-10,88 %).

Esta subsidiaria avanzó anoche unas pérdidas de unos 320 millones de yuanes (50 millones de dólares, 43 millones de euros) en su primer semestre fiscal debido a la combinación de una mayor inversión y del estrechamiento de los márgenes operativos.

Jornada agridulce para las empresas estatales chinas: entre las petroleras, Sinopec ganó un 0,52 % mientras Cnooc caía un 1,16 %, situación que replicaron las operadoras telefónicas China Mobile y China Unicom (+0,31 % y -0,25 %, respectivamente).

En la zona financiera les fue mejor a bancos como China Merchants Bank (+1,72 %) o HSBC (+1,71 %) que a aseguradoras como Ping An (-1,62 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 113.990 millones de dólares de Hong Kong (14.660 millones de dólares, 12.632 millones de euros).