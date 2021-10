Las 5 fotos de Melina Ramírez que están arrasando en su cuenta de Instagram

Melina Ramírez (@melinaramirez90) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 408.355 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





Yo me copié y también quería subir estas fotos. No me regañe @juanmamendozah 😂😍☺️ Fue un paseito inolvidable ❤️





Cuando das amor, siempre siempre ese amor regresa a ti. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida y que nos amemos como nos amamos ❤️💫 No hay nada que no te lo haya dicho y demostrado ya. Siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi vida. Pido que pueda celebrarte todos los años de esta vida y la siguiente. Feliz cumpleaños mi amor. Pd: No le gustan las fotos, pero en la segunda logré que mirara 🥰 @juanmamendozah ❤️





Mañana 8pm GRAN ESTRENO de @yomellamo 💜😍 Estoy muy feliz de volver 🙏🏻💫 Comenta si vas a verte ésta nueva temporada 🥰👇🏻 ¡Les va a gustar el doble! @caracoltv . MakeUp @dwrbyblue Styling @alejandramunozg Outfit @camilasarmientoofficial Accesorios @etn.design @bahueoficial





En redes sociales pocas veces les cuento detalles de mi vida, por lo general solo ven una parte de ella, pero hay muuuchoo más ❤️ Por eso desde hoy, en algunas fotos, les voy a empezar a hablar más de quién soy. Toda mi vida he sido de las personas que hacen mil cosas y eso me gusta. Recuerdo cuando estaba terminando la universidad, veía mis últimas 10 materias, trabajaba como relacionista pública, modelaba y me preparaban en RCN como periodista y presentadora 🏃🏼‍♀️ Todo el mundo me preguntaba cómo lo lograba y aunque era muy difícil, puedo decirles que con orden, disciplina y un enfoque único en “puedo lograrlo”. Hoy trabajo como presentadora, modelo, en redes sociales, saco adelante mis empresas y lo más importante soy mamá 👩‍👦😍. Si no fuera tan ordenada con el tiempo me enloquecería. Hoy además con mucho orgullo quiero contarles que soy la CEO de GoUp, mi propia marca, donde estoy detrás de cada detalle, proceso, balance financiero, etc. 🤓📈 He aprendido muchísimo porque jamás había gerenciado nada. Les cuento todo esto, para decirles que ¡Sí se puede! 🙌🏻 Se pueden hacer muchas cosas en la vida y disfrutarlas todas. Les recomiendo que lleven agenda, que se pongan tareas diarias, que se rodeen de personas valiosas que aporten a sus vidas y que persigan sus sueños hasta hacerlos realidad. “Tú eres el único encargado de ponerte en el lugar que quieres estar” Con amor. Meli. ❤️💫





Y después de varios días, el alma me volvió al cuerpo ❤️ Te amo hijo.

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.