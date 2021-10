La inmobiliaria china Modern Land comunica un impago y arrastra al sector en bolsa

FOTO DE ARCHIVO: Construcción detenida de un grupo de bloques de pisos desarrollados por la promotora China Evergrande Group en Taicang, provincia de Jiangsu, China, el 22 de octubre de 2021. REUTERS/Xihao Jiang

Por Donny Kwok y Andrew Galbraith

HONG KONG/SHANGHÁI, 26 oct (Reuters) - Modern Land se sumó a otras inmobiliarias chinas al comunicar el martes un impago, lo que arrastraba al sector en bolsa ante la preocupación de contagio de los efectos de la crisis de deuda del gigante China Evergrande Group.

El planificador estatal de China tiene previsto reunirse el martes con las empresas inmobiliarias que tienen grandes deudas denominadas en dólares, a fin de hacer un balance de su volumen total de emisión y la capacidad de reembolso, en un escenario de creciente preocupación por la liquidez.

Evergrande, que la semana pasada esquivó por poco un costoso impago, arrastra más de 300 millones de dólares en pasivos y tiene un importante plazo de pago el viernes.

Modern Land (China) Co Ltd dijo en un comunicado que no había pagado el principal ni los intereses de unos bonos garantizados del 12,85% que vencían el lunes debido a "problemas inesperados de liquidez".

Esta situación se produce después de que Fantasia Holdings Group no realizara el pago sobre un bono en dólares que vencía a principios de octubre, lo que aumentó la preocupación en los mercados internacionales de deuda, ya agitados por la inquietud de si Evergrande cumpliría sus obligaciones.

Las promotoras están incumpliendo sus pagos "una por una", dijo un inversor con exposición a la deuda china de alto rendimiento, que pidió no ser nombrado por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

"La pregunta es siempre: ¿quién es el siguiente?".

Las acciones del sector inmobiliario chino ampliaban las pérdidas, afectadas también por la preocupación por los planes gubernamentales de introducción un nuevo impuesto a la propiedad. El índice inmobiliario chino CSI 300 caía un 2,6%, y el índice Hang Seng Mainland Properties se desplomaba casi un 5%.

La perspectiva de contagio y de más impagos ha pesado sobre el sector en las últimas semanas.

Las acciones de la unidad de vehículos eléctricos de China Evergrande Group subieron hasta un 5,8% a primera hora del martes, después de que el promotor con problemas de liquidez dijera que daría prioridad al crecimiento de su negocio de vehículos eléctricos, antes de dar marcha atrás y caer un 3%.

China Evergrande cedió las ganancias iniciales y caía un 6%.

(Reporte de Donny Kwok en Hong Kong y Andrew Galbraith en Shanghai; redacción de Anne Marie Roantree; edición de Himani Sarkar; traducido por Tomás Cobos)